Martínez: “Nos subestimaron”

El portero del 2 de Mayo Ángel Martínez, gran figura en la clasificación del equipo frente al Alianza Lima en la Copa Libertadores, se mostró feliz por la hazaña y cuestionó el ambiente que generó en torno al lance.

“Creo que es algo histórico lo que hicimos para el club y toda la ciudad de Pedro Juan. Sabíamos cómo iba a hacer ese partido. Entramos, jugamos, metimos lo que teníamos que meter y gracias a Dios se nos dio la clasificación”, expresó Martínez a su llegada a nuestro país.

“Hablaron mucho, principalmente esos periodistas peruanos. Hablaron mucho, nos subestimaron estando o jugando acá en Paraguay. Nos fuimos, hicieron lo mismo. Fue algo a nuestro favor porque fue como que nos tocaron. Entonces entramos y demostramos de qué estamos hechos”, subrayó.

El Gallo se había impuesto 1-0 en la ida enPedro Juan Caballero y en el duelo de revancha sacó un empate 1-1 que lo pone en fase 2 y le asegura 500.000 dólares en premios. En la siguiente instancia medirá al Sporting Cristal, duelo marcado para 17 y 24 de febrero.