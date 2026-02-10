Palermo desmiente a Lucas Pratto y aclara la relación

Pasaron cuatro meses desde las declaraciones de Lucas Pratto, quien en un podcast junto con Juan Pablo Varsky había declarado que existió una tensión importante con el DT Martín Palermo mientras este se encontraba en Olimpia.

El técnico argentino estuvo como invitado en un nuevo capitulo y aclaró que si bien hubo tensiones entre ambos, no fue cierto que estuvieran cerca de una posibilidad de intercambiar golpes.

“Eso que dijo que casi llegamos a las manos, no. Tuvimos varias charlas y bastantes, no discusiones, pero sí situaciones que tenía que poner ciertas cosas como entrenador y que era lo más difícil que me pasaba hacerlo con él”, comenzó explicando el Titán.

Según Palermo, pasaba por una incomodidad al tener una relación muy cercana con el ariete y el presente que atravesaba el Oso que no era el óptimo. “Era toda una situación incómoda”, tiró.

Martín Palermo y Lucas Pratto fueron parte de la conquista del torneo Clausura 2024, siendo esta la estrella 47 del Olimpia en el fútbol paraguayo.