10 feb. 2026
Olimpia

Palermo desmiente a Lucas Pratto y aclara la relación

VIDEO. Martín Palermo aclaró lo que realmente pasó entre él y Lucas Pratto, durante su estadía en Olimpia.

Febrero 10, 2026 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Palermo y Pratto_59081862.jpg

Palermo y Pratto, mientras estaban al servicio de Olimpia.

Pasaron cuatro meses desde las declaraciones de Lucas Pratto, quien en un podcast junto con Juan Pablo Varsky había declarado que existió una tensión importante con el DT Martín Palermo mientras este se encontraba en Olimpia.

El técnico argentino estuvo como invitado en un nuevo capitulo y aclaró que si bien hubo tensiones entre ambos, no fue cierto que estuvieran cerca de una posibilidad de intercambiar golpes.

“Eso que dijo que casi llegamos a las manos, no. Tuvimos varias charlas y bastantes, no discusiones, pero sí situaciones que tenía que poner ciertas cosas como entrenador y que era lo más difícil que me pasaba hacerlo con él”, comenzó explicando el Titán.

Según Palermo, pasaba por una incomodidad al tener una relación muy cercana con el ariete y el presente que atravesaba el Oso que no era el óptimo. “Era toda una situación incómoda”, tiró.

Martín Palermo y Lucas Pratto fueron parte de la conquista del torneo Clausura 2024, siendo esta la estrella 47 del Olimpia en el fútbol paraguayo.

Martín Palermo Lucas Pratto Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
fvfvfvvff.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres está para volver al onceno de Olimpia
El lateral Raúl Cáceres perfila su regreso al cuadro base del Decano para el partido del domingo ante el puntero Nacional.
Febrero 04, 2026 08:54 p. m.
Richard Ortiz_57927409.jpg
Olimpia
Richard Ortiz se acerca a las 500 batallas con Olimpia
Richard Ortiz “es el corazón y el alma del equipo”, dijo Rodrigo Nogués.
Febrero 04, 2026 09:52 a. m.
 · 
Redacción D10
junior barreto.jpg
Olimpia
El nuevo equipo de Junior Barreto
El defensor Junior Barreto deja Olimpia y seguirá su carrera deportiva en el fútbol internacional.
Febrero 02, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
odd.jfif
Olimpia
A dos años de la partida de ODD
Olimpia recuerda con mucho respeto dos años de la partida del dirigente más ganador en la historia del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.
Febrero 02, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Eduardo Delmás_Olimpia Eduardo_63175038.jfif
Olimpia
Eduardo Delmás se va afianzando
Larissa Schaerer, madre del juvenil de Olimpia Eduardo Delmás, destacó el presente que lleva el jugador.
Febrero 02, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
GgDbqoaW4AAsCWQ.jpg
Olimpia
Rodrigo Nogués valora el inicio de Olimpia
El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, hizo un balance positivo del arranque que tuvo el Decano en el torneo Apertura.
Febrero 02, 2026 10:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más