Rodrigo Nogués dispara contra Blas Romero

Olimpia derrotó por 2-1 a Nacional en un vibrante partido que se decidió en el último suspiro a favor del Decano. Rodrigo Nogués, presidente franjeado, pese a la victoria, apuntó directamente hacia la labor arbitral de Blas Romero.

El mandamás franjeado primero se refirió al triunfo. “Contento por la victoria, por como se dio. Ahora que alcanzamos la punta a redoblar esfuerzos para poder quedarnos ahí”, indicó.

Coto continuó siendo autocrítico, pese a que ahora son líderes. “El equipo todavía tiene muchísimo por mejorar. El equipo crea muchas situaciones, nos falta ajustar algunos detalles”, indicó. “Vitamina leyó muy bien el partido, terminamos jugando con dos ‘9' por el rival que era muy físico. Los cambios entraron muy bien”, agregó.

Nogués no se guardó nada contra la actuación del juez del compromiso Blas Romero. “Ya habíamos pedido que este árbitro no nos arbitre más. Creo que estuvo a la vista por qué pedimos eso”, indicó. “El reclamo fue generalizado, desde el periodismo debería ser criticado, pero se quedan callados”, disparó.

La crítica de Coto también alcanzó al periodismo. “Los periodistas critican cómo juega el equipo y no el actuar de los árbitros”, apuntó.

Sobre Alex Franco, autor del gol del triunfo, Nogués brindó palabras de apoyo hacia el futbolista. “Ese gol le va a dar mucha confianza para volver a ese nivel del 2024. Le tenemos mucho cariño, lo vimos crecer y soy consiente de que no tiene techo”, declaró.

También dio un plus al público franjeado. “Es una hinchada fantástica, alentaron hasta el último minuto. Esperemos que vuelva a ser así este sábado”, deseó.

Por último fue consultado sobre el partido de Conmebol Sudamericana ante Trinidense y el superclásico ante Olimpia. “Primero Rubio Ñu, paso a paso”, concluyó.