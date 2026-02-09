09 feb. 2026
Olimpia

Rodrigo Nogués dispara contra Blas Romero

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, conversó en Urbana al Máximo apuntando contra el arbitraje de Blas Romero tras la agónica victoria ante Nacional.

Febrero 09, 2026 11:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Rodrigo Coto Nogues_51554268.png

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia.

Olimpia derrotó por 2-1 a Nacional en un vibrante partido que se decidió en el último suspiro a favor del Decano. Rodrigo Nogués, presidente franjeado, pese a la victoria, apuntó directamente hacia la labor arbitral de Blas Romero.

El mandamás franjeado primero se refirió al triunfo. “Contento por la victoria, por como se dio. Ahora que alcanzamos la punta a redoblar esfuerzos para poder quedarnos ahí”, indicó.

Coto continuó siendo autocrítico, pese a que ahora son líderes. “El equipo todavía tiene muchísimo por mejorar. El equipo crea muchas situaciones, nos falta ajustar algunos detalles”, indicó. “Vitamina leyó muy bien el partido, terminamos jugando con dos ‘9' por el rival que era muy físico. Los cambios entraron muy bien”, agregó.

Nogués no se guardó nada contra la actuación del juez del compromiso Blas Romero. “Ya habíamos pedido que este árbitro no nos arbitre más. Creo que estuvo a la vista por qué pedimos eso”, indicó. “El reclamo fue generalizado, desde el periodismo debería ser criticado, pero se quedan callados”, disparó.

La crítica de Coto también alcanzó al periodismo. “Los periodistas critican cómo juega el equipo y no el actuar de los árbitros”, apuntó.

Sobre Alex Franco, autor del gol del triunfo, Nogués brindó palabras de apoyo hacia el futbolista. “Ese gol le va a dar mucha confianza para volver a ese nivel del 2024. Le tenemos mucho cariño, lo vimos crecer y soy consiente de que no tiene techo”, declaró.

También dio un plus al público franjeado. “Es una hinchada fantástica, alentaron hasta el último minuto. Esperemos que vuelva a ser así este sábado”, deseó.

Por último fue consultado sobre el partido de Conmebol Sudamericana ante Trinidense y el superclásico ante Olimpia. “Primero Rubio Ñu, paso a paso”, concluyó.

Rodrigo Nogués Olimpia Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Richard Ortiz_57927409.jpg
Olimpia
Richard Ortiz se acerca a las 500 batallas con Olimpia
Richard Ortiz “es el corazón y el alma del equipo”, dijo Rodrigo Nogués.
Febrero 04, 2026 09:52 a. m.
 · 
Redacción D10
junior barreto.jpg
Olimpia
El nuevo equipo de Junior Barreto
El defensor Junior Barreto deja Olimpia y seguirá su carrera deportiva en el fútbol internacional.
Febrero 02, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
odd.jfif
Olimpia
A dos años de la partida de ODD
Olimpia recuerda con mucho respeto dos años de la partida del dirigente más ganador en la historia del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.
Febrero 02, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Eduardo Delmás_Olimpia Eduardo_63175038.jfif
Olimpia
Eduardo Delmás se va afianzando
Larissa Schaerer, madre del juvenil de Olimpia Eduardo Delmás, destacó el presente que lleva el jugador.
Febrero 02, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
GgDbqoaW4AAsCWQ.jpg
Olimpia
Rodrigo Nogués valora el inicio de Olimpia
El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, hizo un balance positivo del arranque que tuvo el Decano en el torneo Apertura.
Febrero 02, 2026 10:46 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-01 at 19.06.29.jpeg
Olimpia
Pablo Vitamina Sánchez: “Debemos mejorar”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, se mostró muy autocrítico tras la victoria de su equipo por 3-2 ante Sportivo Trinidense.
Febrero 01, 2026 09:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más