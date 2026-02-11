11 feb. 2026
Olimpia

Enfocado en Rubio Ñu

Vitamina prepara el equipo que enfrentará el sábado a Rubio Ñu.

Febrero 11, 2026 07:37 a. m. 
Por Redacción D10
A la orden. Juan Vera está para seguir como titular en Olimpia.

El Decano se alista para defender la punta del Torneo Apertura en La Arboleda de Santísima Trinidad, en donde el sábado enfrentará a Rubio Ñu, desde las 18:00, por la fecha 5 del Apertura 2026.

El Franjeado consiguió tres victorias y un empate en sus primeras cuatro presentaciones en el campeonato de este semestre, una serie de resultados que no podía combinar el elenco desde el inicio del 2020, con el argentino Daniel Garnero como entrenador.

A LA ORDEN. El orientador Pablo Sánchez tiene a disposición al defensor Juan Vera, quien no completó el encuentro pasado contra Nacional por algunas molestias y fue reemplazado por el uruguayo Bryan Bentaberry en los minutos finales.

Sin embargo, la dolencia no fue de gravedad del ex Trinidense y el defensor está para plantar bandera en el centro de la zaga al lado de Mateo Gamarra.

En tanto, el mediocampista Richard Sánchez, el último fichaje de Olimpia, aún no podrá debutar en el certamen.

CIFRA. 172 minutos jugados acumula el defensor Juan Vera, uno de los 12 refuerzos de Olimpia, en el torneo Apertura.

Redacción D10
