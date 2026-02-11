La tercera piel de Olimpia rinde homenaje a Rotterdam

“Antes de la Gloria, hubo un origen. Allá donde todo empezó, flamea una bandera distinta pero franjeada. Desde Rotterdam, Países Bajos, zarpó el fundador de nuestro Club. Y con él viajó la pasión más grande que existe. De Rotterdam para el mundo. De Paats para la eternidad”, con estas palabras el club Olimpia presentó oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026.

De Rotterdam para el mundo. De Paats para la eternidad.

La indumentaria, verde con franja blanca, rinde homenaje a la bandera de la ciudad de Rotterdam, Países Bajos, lugar de donde proviene William Paats, fundador del club.

Friedrich Wilhelm Paats Hantelmann, más conocido como William Paats (Róterdam, Países Bajos; 12 de enero de 1876-Asunción, Paraguay; 28 de agosto de 1946), fue, entre diversos roles, un dirigente social-deportivo, empresario, instructor de educación física y diplomático neerlandés, radicado en Paraguay desde los 18 años de edad.

Es considerado como una de las personalidades extranjeras más importantes que tuvo el Paraguay por su notable aporte en distintos ámbitos en pos del desarrollo de la sociedad.

La bandera de Rotterdam, ciudad de Países Bajos.

Fundador en 1902 del primer club de fútbol, el Olimpia, y más tarde miembro creador de la Asociación Paraguaya de Fútbol, es reconocido como el padre del fútbol paraguayo al ser el pionero en fomentar la práctica de dicho deporte en el país.

Su nombre no es solo memoria: William Paats es origen, es herencia y es eternidad. Su legado vivirá por siempre en cada cancha, en cada hinchada, en cada gol.