16 jun. 2026
Olimpia

Tim Payne será jugador de Olimpia

El fenómeno mundial Tim Payne tendría acordada su vinculación al Olimpia.

Junio 16, 2026 08:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Payne jugará en el Decano en el segundo semestre.

El mediocampista de Nueva Zelanda, titular en el empate frente a Irán, Tim Payne, tendría acordada su vinculación con el Olimpia luego de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Payne ganó fama mundial tras una movida de redes sociales en la que se buscó apoyar al futbolista “menos conocido” de la Copa del Mundo y hoy es considerado como una celebridad con casi 6 millones de seguidores pese a que futbolísticamente está lejos de ser un jugador de extraordinarias condiciones.

La cuenta oficial de Olimpia tiró este lunes un pequeño guiño en sus redes oficiales posteando la bandera de Nueva Zelanda. Luego, la información fue confirmada por el periodista de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental Arturo Máximo Rubin.

Olimpia Mercado de Pases Nueva Zelanda
Redacción D10
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