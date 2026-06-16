Tim Payne será jugador de Olimpia

El mediocampista de Nueva Zelanda, titular en el empate frente a Irán, Tim Payne, tendría acordada su vinculación con el Olimpia luego de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Payne ganó fama mundial tras una movida de redes sociales en la que se buscó apoyar al futbolista “menos conocido” de la Copa del Mundo y hoy es considerado como una celebridad con casi 6 millones de seguidores pese a que futbolísticamente está lejos de ser un jugador de extraordinarias condiciones.

La cuenta oficial de Olimpia tiró este lunes un pequeño guiño en sus redes oficiales posteando la bandera de Nueva Zelanda. Luego, la información fue confirmada por el periodista de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental Arturo Máximo Rubin.

💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026