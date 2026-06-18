18 jun. 2026
Olimpia

Olimpia arranca con evaluación médica

El plantel principal del actual campeón del fútbol paraguayo retornó a la Villa Olimpia para realizarse las pruebas médicas de rigor y dar inicio a la puesta a punto de cara al segundo semestre del año.

Junio 18, 2026 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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Fundamental. El cuerpo médico de Olimpia realizó las pruebas a todos los futbolistas.

El equipo franjeado comienza hoy jueves los trabajos de pretemporada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a una etapa clave del calendario competitivo.

Entre las principales metas del Decano se encuentran los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Paraguay, competencias en las que buscará ser protagonista en todos los frentes. Con la base del plantel ya sometida a las evaluaciones médicas, el cuerpo técnico de Pablo Sánchez ajusta detalles para encarar una preparación exigente, pensando en un semestre decisivo para las múltiples aspiraciones del Decano.

Braian apunta alto

El atacante Braian Romero tras su llegada a Olimpia señaló que el principal objetivo será ganar la Copa Sudamericana. “El objetivo primordial será apuntar a la Copa Sudamericana. Quiero aportar lo mejor de mí. Estoy contento por llegar a un club grande”, señaló.

Olimpia Adrián Alcaraz Torneo Clausura
Redacción D10
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