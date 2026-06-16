16 jun. 2026
Olimpia

“Un paso importante en mi carrera”: Braian Romero

En su primer contacto con la prensa paraguaya, Braian Romero sostuvo que llegar a Olimpia se trata de “un paso importante” en su carrera.

Junio 16, 2026 04:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Braian Romero

Braian Romero ya está en el país para cerrar su fichaje por Olimpia.

Foto: Gentileza - Mundo Franjeado

Braian Romero llegó este martes a Paraguay para cerrar su fichaje por Olimpia. El argentino, que hoy está cumpliendo 34 años, en charla con la prensa, sostuvo que se trata de “un paso importante en mi carrera”.

Vengo a un equipo campeón, a incorporarme, a tratar de ayudar. El objetivo principal es tratar de apuntar a la Copa Sudamericana, que estamos en competencia. Tratar, desde mi lugar, mi experiencia, aportar al equipo en lo que más necesite”, manifestó.

Braian Romero aseveró estar “contento por llegar a un equipo tan grande”. Consultado sobre su forma de juego, se definió como “un jugador vertical, que le gusta ir a los espacios, le gusta aprovechar y trabajar mucho en la lectura con los compañeros. Después obviamente lo que fueron a buscar fue el tema de los goles”.

Voy a tratar de potenciar a mis compañeros y después a mí también”, sentenció. En campamento franjeado esperan por el anuncio oficial de la llegada de Tim Payne, que está jugando la Copa del Mundo con Australia.

Olimpia Braian Romero
Redacción D10
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