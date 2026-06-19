Alfaro asume la responsabilidad: “Confío a muerte en estos jugadores”

Lejos de señalar responsables individuales, el entrenador argentino Gustavo Alfaro asumió toda la responsabilidad por el rendimiento del equipo y aseguró que será él quien tome las decisiones necesarias para revertir la situación.

“No estoy diciendo que fallamos individualmente en una zona determinada. Me estoy haciendo cargo de todo. Lo hice durante toda mi vida y lo voy a seguir haciendo desde el primer partido hasta el último”, expresó Alfaro durante la conferencia de prensa.

El técnico fue enfático al señalar que no expondrá a sus futbolistas pese a las críticas recibidas tras la caída ante los estadounidenses. “Trato de darle confianza a los jugadores, no pasarlos por una picadora de carne. Hoy en el fútbol es muy sencillo descartar. Yo elijo no hacerlo porque hasta de las derrotas más dolorosas se puede aprender”, sostuvo.

Alfaro reconoció que la goleada sufrida golpeó el orgullo del grupo, pero aseguró que el plantel está preparado para responder. “A nadie le gusta perder de esa manera. Son derrotas que hieren el orgullo personal y deportivo, pero mañana es una cuestión de orgullo. Confío a muerte en los jugadores que vinieron y en las respuestas que me dieron”, afirmó.

El estratega también recordó el camino recorrido por la Albirroja desde su llegada al cargo y destacó el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. “Hubo momentos muy difíciles en este proceso. Más allá de cómo termine este Mundial, lo concreto es que Paraguay volvió a una Copa del Mundo después de 16 años. Si las cosas no salen como esperamos, habrá que sacar conclusiones y aprender para el futuro”, manifestó.

Finalmente, Alfaro transmitió tranquilidad y confianza de cara al compromiso ante Turquía, un partido clave para las aspiraciones paraguayas en el certamen. “Mis tiempos a veces son distintos a los de los demás. Yo sigo confiando plenamente en los jugadores que tengo y en las capacidades de este equipo. No tengo dudas de que mañana vamos a jugar un buen partido y ojalá podamos conseguir el resultado que todos estamos esperando”, concluyó.