Brian Romero llega este martes para incorporarse a Olimpia

El campeón del fútbol paraguayo, Olimpia comienza a planificar el segundo semestre de la temporada donde tendrá tres competencias: La Sudamericana, el Clausura 2026 y la Copa Paraguay.

El plantel principal se presentará este martes para cumplir con las inspecciones y pruebas médicas de rigor, mientras que el jueves iniciará oficialmente los trabajos de pretemporada en la Villa Olimpia con vistas los desafíos que afrontará en la segunda parte del año.

Con cara nueva. La principal novedad en filas franjeadas será la incorporación del delantero argentino Braian Romero, quien arribaría al país en horas de la tarde de este martes para convertirse en nueva refuerzo del Decano. El atacante rescinde su vínculo con Vélez Sarsfield y firmará contrato con la institución de Para Uno hasta diciembre de 2027.

De esta manera, el Decano comienza a delinear su nueva campaña con la misión de defender el título y mantenerse como protagonista en todas las competencias del segundo semestre

Varios retornos

Varios futbolistas regresarán al club tras finalizar sus respectivos préstamos. Podemos citar a Alexis Cantero, Pedro Zarza, Sebastián Quintana, Paulo Riveros y Julio Alexis Vargas, lateral y extremo izquierdo formado en Olimpia que debutó en 2 de Mayo antes de pasar al Atlético Mineiro. Pese a estos retornos continúan trabajando en el mercado de pases.