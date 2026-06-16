16 jun. 2026
Olimpia

Los “exóticos” que pisaron el fútbol paraguayo

La llegada de Tim Payne al fútbol paraguayo escribe una nueva línea en la lista de jugadores “poco comunes” que arribaron al país.

Junio 16, 2026 11:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Jugadores Exoticos en py.png

El fútbol paraguayo tendrá un nuevo exótico.

A lo largo de nuestra historia el fútbol paraguayo ha tenido representantes del fútbol lejano. Algunos con pasos memorables y otros que pasaron sin pena ni gloria. El acuerdo entre Tim Payne y Olimpia abre un nuevo capítulo de los jugadores “exóticos” en nuestro balompié.

El jugador de la Selección de Nueva Zelanda, de 32 años de edad, ganó fama Mundial tras una movida en las redes sociales. De 4000 seguidores, pasó a tener millones en cuestión de horas y se volvió toda una celebridad de Internet.

Según las informaciones, ya ha firmado su contrato y se uniría al equipo campeón del fútbol paraguayo tras el final de la participación de su selección en la Copa del Mundo del 2026. De concretarse, sería el primer oceánico en arribar a nuestro fútbol.

Paraguay tuvo varios jugadores en la lista de “exóticos” siendo los más recientes y destacados lo del togolés Emmanuel Adebayor, que había llegado al Decano con mucha expectativa aunque la Pandemia de Coronavirus frustró los planes de la directiva.

Cerro Porteño en los últimos tiempos tuvo al portugués Luis Leal, internacional con Santo Tomé y Príncipe que convirtió 15 goles en 32 presencias con la camiseta azulgrana. Otro que pisó Barrio Obrero, pero sí dejó una huella importante fue el español Daniel Güiza. El “Gitano”, que había sido “pichichi” y campeón en una Eurocopa con su selección, jugó 58 lances en el Ciclón y convirtió 20 goles.

Un poco más atrás en el tiempo quedan Massimiliano Ammendola (Italia, Sol de América), Tobie Mimboe (Camerún, Cerro Porteño), Nozomi Hiroyama (Japón, Cerro Porteño), Geremi Njitap (Camerún, Cerro Porteño), Kenji Fukuda (Japón, Guaraní), entre otros.

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Redacción D10
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