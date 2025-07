En el 12 aniversario de la primera final de Libertadores frente a Mineiro, Fútbol a lo Grande ocupó un espacio para hablar con algunos protagonistas de aquella jornada. Uno de los entrevistados fue Juan Carlos Ferreyra, quien recordó ese día y su paso por la institución.

“La verdad que fue una experiencia linda por todo lo que se pasó en ese torneo. Tuvimos que superar un montón de cosas, que quedan para uno. No fue el mejor arranque, pero nos supimos hacer fuertes y hacer un buen torneo”, dijo en la 1080 AM.

Sin embargo, en un momento aprovechó la charla para sacar a relucir su paso por la institución, siendo en aquella temporada de Libertadores autor de 4 goles camino a aquella final.

“Me encariñé mucho con Olimpia, siempre me trataron bien, me tratan bien. A medida que pasan los años, uno se va dando cuenta que Olimpia no es para cualquiera. Llevan jugadores de renombre y no pueden funcionar. Uno toma consciencia de lo que hizo”, agregó.

CONFIANZA. El Tanque dio su cuota a Ramón Díaz que este jueves tomará el cargo en la institución tras la salida de Fabián Bustos. Para el ex delantero, al Pelado le sobran pergaminos para dirigir a Olimpia y espera que pueda tener éxito.