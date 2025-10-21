Arsenal aplasta al Atlético de Madrid en el Emirates

Líderes de todo, los de Mikel Arteta pasaron por encima de los ‘rojiblancos’ en una segunda parte aplastante y mantienen un impresionante pleno de triunfos en Europa.

Poco o nada queda de ese Arsenal timorato que claudicó en este mismo escenario contra el Atlético en 2018, en Europa League. Este es un Arsenal dominante, efectivo y al que es injusto calificarle de defensivo. Sí, el Atlético pudo adelantarse, y así las tuvo Julián Álvarez, que erró una sin portero tras fallo clamoroso de David Raya y se topó con el larguero en un disparo que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

El equipo de Diego Pablo Simeone le plantó cara al Arsenal durante 57 minutos, pero fue destrozado a partir de entonces. El balón parado, la gran arma de Arteta, fue la que abrió las entrañas del Atleti, con un envío glorioso de Declan Rice que empujó con la cabeza Gabriel, la torre de este equipo (1-0). El gol viene, no obstante, de una falta de Llorente que no fue tal.

Nada pudo hacer un Jan Oblak que había agotado su magia al salvar dos mano a mano ante Saka y Gyökeres.

El cabezazo de Gabriel, imperial, desinfló a un Atleti que dejó de creer y provocó que el Arsenal pudiera encajar los golpes mucho más fácilmente.

En un periodo de seis minutos, le cayeron tres más. Martinelli, culminando una carrera maravillosa de Lewis-Skelly puso el 2-0, mientras que el 3-0 lo hizo Gyökeres, quitándose la espinita de llevar siete encuentros sin ver puerta.

Tal era esta apisonadora londinense que el sueco saboreó un doblete, al encontrare con una prolongación de Gabriel en otro mortal balón parado.

“Así ganamos nosotros muchos partidos en 2014", explicaba Simeone en la previa al analizar las fortalezas de este Arsenal.

Bromeaba incluso el argentino con un periodista que le preguntaba por las formas de hacer daño a los de Arteta. “No hay forma alguna”, respondió en tono burlón Simeone y para su desgracia, las palabras se le volvieron en contra.

El Arsenal exhibió hechuras de equipo grande, de conjunto capaz de ganar la Premier y volver a competir por la ‘Orejona’, con la sensación de que las semifinales del año pasado se les quedan cortas.

El Atlético, todo lo contrario. Si bien el larguero de Julián quedará en la memoria de muchos como el punto en el que todo pudo cambiar, este Atleti no puede desmoronarse con tan solo un gol en contra. Los ‘olés’ que se corearon en el Emirates mientras les bailaba el Arsenal fueron la gota que colmó el vaso.

Con tres puntos de nueve posibles y dos derrotas ante Liverpool y Arsenal, el Atlético aún tiene margen de maniobra para clasificarse, en tanto que los ‘Gunners’ van lanzados a por el primer puesto de la fase de grupos.

Pleno de triunfos, tres de tres; triunfos ante Athletic Club, Olympiacos y Atlético. Ocho goles a favor y cero en contra. Tres porterías imbatidas. ¿Alguien da más?

- Ficha técnica:

4 - Arsenal: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez (Baena, m.63), Hancko; Barrios, Koke (Gallagher, m.63), Giuliano (Griezmann, m.72); Sorloth (Almada, m.72), Nico (Ruggeri, m.63) y Julián Álvarez

0 - Atlético de Madrid: Raya; Timber (White, m.83), Gabriel (Mosquera, m.72), Saliba, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi (Norgaard, m.72), Eze (Nwaneri, m.72); Martinelli, Saka y Gyökeres (Merino, m.83).

Goles: 1-0. Gabriel, m.57, 2-0. Martinelli, m.64, 3-0. Gyökeres, m.67 y 4-0. Gyökeres, m.70.

Árbitro: Davide Massa (Italia) amonestó a Zubimendi (m.38) por parte del Arsenal y a Giménez (m.33) y Le Normand (m.75) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada tres de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE