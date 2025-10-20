20 oct. 2025
Olimpia

Gastón Olveira explica el incidente del final

Gastón Olveira, arquero de Olimpia, rompió el silencio y explicó el motivo de su reacción en plena entrevista con la televisión.

Octubre 20, 2025 01:10 p. m.
ACT_3251_1_63728192.JPG

Olveira retirándose de la cancha.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

El portero uruguayo Gastón Olveira charló este lunes con Olimpia Media y se refirió al incidente del final en el superclásico, cuando tuvo una reacción en plena entrevista con la televisión.

“Qué hacés la C… de tu madre. Muerto, qué hacés muerto. La C... de tu madre”, fueron las palabras de Olveira en plena charla con la TV, cortando la entrevista, ante un intento de agresión de, según dicen, un miembro del staff de Cerro Porteño.

El guardameta charrúa lamentó su reacción, pero explicó la situación: “Nunca me había pasado, la verdad que. Por primera vez me pasa algo así. Primero la tristeza también, porque uno ve la reacción que yo tuve, las palabras que utilicé y para el que me conoce sabe que no me manejo así, lo que decía recién, siempre me trato de manejar con mucho respeto hacia todo”, dijo.

Agregando: “Pero sí, obviamente, hay una línea que, bueno, cuando se me pierde el respeto a mí, uno también reacciona, mucho más con situaciones que pueden generar peligro o daño, ¿no? Nunca me imaginé, porque creo que incluso, para ser un clásico rival, me manejo con mucho respeto hacia su gente también, nunca he hecho un gesto a la tribuna, nunca he hecho nada”.

“Por primera vez tuve una reacción, producto de una acción de su gente y principalmente, creo, por lo que me dijeron, fue un funcionario del club, entonces, eso es lo que a uno lo sorprende porque, a ver, somos profesionales, no es que estamos jugando en el campito”, añadió.

Por último, aseguró que hay un límite que no se puede cruzar. “Hay una línea que hay que saber mantenerla independientemente del resultado deportivo. Y la verdad me fui con mucha tristeza porque, primero por mi reacción, por lo que digo, trato de siempre mantener un perfil, pero también por la situación, porque creo que fue totalmente innecesaria y totalmente evitable”.

Olimpia Gastón Olveira Cerro Porteño
