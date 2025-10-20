20 oct. 2025
Olimpia

Olveira, sinónimo de confianza y seguridad

Gastón Olveira fue la figura de Olimpia en el empate 1-1 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Octubre 20, 2025 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.02.45 PM.jpeg

Olveira tuvo una actuación superlativa en el clásico.

Foto: Andrés Catalán - UH

El guardameta uruguayo de 32 años fue el pilar en la zona defensiva conteniendo un par de insinuaciones en la primera mitad y los penales atajados en la complementaria. Durante la entrevista con Tigo Sports, el portero sostuvo que “nos vamos con el sabor amargo de ese gol que nos entra (80’).

El trabajo del equipo, en líneas generales, fue excelente. Jugar mucho tiempo, no sé cuántos minutos con este tipo de partidos, es demasiado y el equipo se la bancó; estuvimos ahí. Teníamos todo para ganar”, dijo tras ser consultado sobre lo que dejó el empate.

Posteriormente, la consulta fue sobre los penales que le tapó a Jonatan Torres, y expresó: “En mi actuación trato de dar siempre lo mejor y ponerlo al servicio del equipo. Después hay situaciones de juego que uno trata siempre de hacerlo mejor; a veces sale, a veces no”.

Olveira sorprendió en un momento de la nota al expresar que “es un año complicado para Olimpia, pero estamos unidos”.

Olimpia Torneo Clausura Superclásico
Redacción D10
