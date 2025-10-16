16 oct. 2025
Olimpia

Abel Paredes y una línea de 5 defensores

Olimpia completó ayer su tercer entrenamiento de cara al último clásico del 2025 que disputará contra Cerro.

Octubre 16, 2025 07:20 a. m. • 
Por Redacción D10
G21f00YXwAA7yK1.jpeg

El entrenador Ever Almeida está moviendo piezas buscando el mejor esquema táctico que alineará en Barrio Obrero, en donde el equipo saldrá vestido de celeste.

El veterano orientador entrenó una línea de cinco defensores en donde la figura que más llama la atención es la de Abel Paredes. El futbolista de 28 años de edad se perfila como carrilero por el sector izquierdo y sería la gran novedad en el Decano.

El ex Ameliano tuvo nula participación en la presente campaña decana. En su hoja de servicios aparece solamente un partido en la competencia doméstica.

Completan esa primera línea el uruguayo Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y Héctor David Martínez. Ceden terreno los centrales Junior Barreto y Manuel Capasso.

Olimpia Superclásico Torneo Clausura
Redacción D10
