20 oct. 2025
Olimpia

“Jugamos contra 12”, dispara Scavone

Óscar Vicente Scavone disparó fuerte en Radio Urbana tras el superclásico y afirmó que Olimpia jugó contra 12.

Octubre 20, 2025 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 7.37.04 PM.jpeg

Ortiz ve la roja en el clásico, dejando con 9 al Decano.

Foto: Daniel Duarte - UH

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, conversó este lunes con Radio Urbana por la 106.9 FM en el día después del empate en el superclásico del fútbol paraguayo disputado en La Nueva Olla.

“Una gran frustración porque el ambiente y el partido, hasta los 30 minutos, estaba para que Olimpia pueda ganar el clásico. Estaba bien planteado, la defensa bien parada y la expulsión de Paredes rompe todo el esquema”, reflexionó Scavone.

El legendario dirigente no ocultó su malestar por las decisiones del cuerpo arbitral y cargó munición contra Derlis López, encargado del VAR, a quién acusó de ser responsable de las decisiones que marcaron una tendencia en el lance.

“Acá hubo una figura determinante en el resultado del partido. Se llama el señor del VAR, Derlis López con sus decisiones fue determinante”, mencionando como pruebas el gol anulado a Ferreira, el penal sancionado y la repetición.

“Repetir un penal en un clásico es cosa seria y no recuerdo antecedentes, sumemos que Olimpia jugó con 10 más de una hora de partido y terminamos con 9, pero lo más grave de todo fueron los 15 minutos de adición, 7 minutos por tiempo”, cuestionó.

Óscar Vicente Scavone no se guardó nada y luego fue un poco más allá y afirmó que el Decano terminó jugando el lance contra 11 y el juez Derlis López.

“Definitivamente jugamos contra 12. Jugamos contra Cerro más Derlis López. Fuerte y estaba rememorando una frase del dictador Stroessner que se dio en el partido: Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Eso es lo que aplicaron ayer”, tiró contundente.

Redacción D10
