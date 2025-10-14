Llega golpeado al Clásico

Olimpia retomó ayer los entrenamientos para empezar a preparar el superclásico frente a Cerro Porteño, al que buscará derrotar a domicilio y así cambiar el sabor amargo que reina en Para Uno, tras la última caída sufrida frente al Deportivo Recoleta (1-0) que agudiza su mala campaña.

El adiestrador franjeado, Ever Almeida, ya podrá contar con el defensor central Gustavo Vargas, quien se perdió el duelo contra el Canario por acumulación de tarjetas.

Es una de las opciones de cambio en el fondo en donde podría sentar plaza en reemplazo de Junior Barreto, aunque el panorama en campamento decano solo se irá despejando con el transcurso de los días.

Especial Almeida enfrentará un encuentro muy especial en Barrio Obrero. De acuerdo a las estadísticas, el veterano orientador de 77 años de edad dirigirá su partido número 15 contra el tradicional rival.

En 14 compromisos oficiales tras la línea de cal, el técnico se impuso en tres ocasiones al conjunto azulgrana, cayó en dos lances, mientras que en nueve oportunidades el juego finalizó igualado.

Regresó luego de dos meses

El mediocampista Giovanni Bogado, una de las caras nuevas de Olimpia para segundo semestre del 2025, volvió a los terrenos de juego tras dos meses. Su última presentación con la franja azabache fue el pasado 10 de agosto en la goleada sufrida ante Guaraní. Desde esa fecha, el volante perdió espacio en el equipo. Almeida reconoció en conferencia que buscó más juego con su ingreso.