14 oct. 2025
Olimpia

Llega golpeado al Clásico

Olimpia concentra toda su atención para su visita al Ciclón. El equipo de Ever Almeida llega golpeado al clásico.

Octubre 14, 2025 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
ever almeida olimpia_63579038.jfif

Experimentado. Ever Hugo Almeida visitará por primera vez Barrio Obrero comandando al equipo de Olimpia.

Olimpia retomó ayer los entrenamientos para empezar a preparar el superclásico frente a Cerro Porteño, al que buscará derrotar a domicilio y así cambiar el sabor amargo que reina en Para Uno, tras la última caída sufrida frente al Deportivo Recoleta (1-0) que agudiza su mala campaña.

El adiestrador franjeado, Ever Almeida, ya podrá contar con el defensor central Gustavo Vargas, quien se perdió el duelo contra el Canario por acumulación de tarjetas.

Es una de las opciones de cambio en el fondo en donde podría sentar plaza en reemplazo de Junior Barreto, aunque el panorama en campamento decano solo se irá despejando con el transcurso de los días.

Especial Almeida enfrentará un encuentro muy especial en Barrio Obrero. De acuerdo a las estadísticas, el veterano orientador de 77 años de edad dirigirá su partido número 15 contra el tradicional rival.

En 14 compromisos oficiales tras la línea de cal, el técnico se impuso en tres ocasiones al conjunto azulgrana, cayó en dos lances, mientras que en nueve oportunidades el juego finalizó igualado.

Regresó luego de dos meses

El mediocampista Giovanni Bogado, una de las caras nuevas de Olimpia para segundo semestre del 2025, volvió a los terrenos de juego tras dos meses. Su última presentación con la franja azabache fue el pasado 10 de agosto en la goleada sufrida ante Guaraní. Desde esa fecha, el volante perdió espacio en el equipo. Almeida reconoció en conferencia que buscó más juego con su ingreso.

Olimpia Superclásico Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rodney3.jpg
Olimpia
Rodney Redes: “El grupo está fuerte y motivado”
Rodney Redes, jugador de Olimpia, asegura que los últimos dos triunfos sirvieron para crecer en confianza.
Octubre 07, 2025 04:05 p. m.
G2RPlNSWwAA6AFL.jpeg
Olimpia
Gastón Olveira fue pilar fundamental en Olimpia
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, mostró extraordinario nivel en Capiatá.
Octubre 07, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia feminino_63481964.jpg
Olimpia
Olimpia, por su primer triunfo
Olimpia realiza hoy su segunda presentación en el grupo C de la Copa Libertadores femenina, que se disputa en Argentina. El rival de las decanas será San Lorenzo de Almagro en un partido que se disputará desde las 16:00, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, de la ciudad de Buenos Aires.
Octubre 06, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
Un triunfo que motiva a Almeida
Almeida se mostró feliz por el triunfo y el rendimiento decano.
Octubre 06, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Sebastián Ferreira_63403565.jpg
Olimpia
La consigna: Hilar un segundo triunfo
Olimpia trabaja pensando en el partido del sábado ante Ameliano.
Octubre 02, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
G19qmpxXsAAtKX-.jpeg
Olimpia
“Nos va a dar tranquilidad”
Almeida valoró el triunfo de Olimpia ante Tembetary, que cortó tres partidos sin ganar.
Octubre 01, 2025 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más