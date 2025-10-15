15 oct. 2025
Olimpia

Apunta al último superclásico

El Franjeado se alista para disputar el último superclásico del 2025 en Barrio Obrero.

Octubre 15, 2025 07:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Richard Ortiz_43762774.jpg

Histórico. El capitán de Olimpia, Richard Ortiz, conoce bien lo que es enfrentarse a Cerro.

Foto: Prensa - Olimpia

Olimpia intensifica los entrenamientos en la Villa pensando en el importante partido contra el Ciclón, en La Nueva Olla.

Para el compromiso del domingo, el adiestrador Ever Almeida recuperó valiosos elementos, en todos los sectores.

En la zaga ya podrá contar con el central argentino Manuel Capasso, mientras que en la ofensiva ya está a disposición del entrenador el delantero Tiago Caballero, tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Paraguaya de Fútbol, en Chile.

El atacante corre con ventaja para arrancar el juego, como acompañante de Sebastián Ferreira, el fijo en el ataque.

En el mediocampo podrían sentar plaza Rodney Redes, Javier Domínguez, Richard Ortiz y Hugo Quintana, aunque la configuración del onceno quedará definida en las movilizaciones del jueves y viernes, que comenzarán a las 09:00 de la mañana. En su última visita en el recinto azulgrana, el Decano se impuso por el marcador de 2-1, con goles de Facundo Zabala y Luis Abreu.

CIFRA. 45 clásicos tiene Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia. Solamente superado por Ever Almeida. Marcó 5 tantos.

Olimpia Superclásico Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ollim.jpg
Olimpia
La última chance de Olimpia para clasificar a la Copa Libertadores 2026
Cuando parecía prácticamente imposible que Olimpia juegue la Copa Libertadores 2026, hay una última combinación que le da muchas posibilidades.
Octubre 07, 2025 06:34 p. m.
rodney3.jpg
Olimpia
Rodney Redes: “El grupo está fuerte y motivado”
Rodney Redes, jugador de Olimpia, asegura que los últimos dos triunfos sirvieron para crecer en confianza.
Octubre 07, 2025 04:05 p. m.
G2RPlNSWwAA6AFL.jpeg
Olimpia
Gastón Olveira fue pilar fundamental en Olimpia
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, mostró extraordinario nivel en Capiatá.
Octubre 07, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia feminino_63481964.jpg
Olimpia
Olimpia, por su primer triunfo
Olimpia realiza hoy su segunda presentación en el grupo C de la Copa Libertadores femenina, que se disputa en Argentina. El rival de las decanas será San Lorenzo de Almagro en un partido que se disputará desde las 16:00, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, de la ciudad de Buenos Aires.
Octubre 06, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
Un triunfo que motiva a Almeida
Almeida se mostró feliz por el triunfo y el rendimiento decano.
Octubre 06, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Sebastián Ferreira_63403565.jpg
Olimpia
La consigna: Hilar un segundo triunfo
Olimpia trabaja pensando en el partido del sábado ante Ameliano.
Octubre 02, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más