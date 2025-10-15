Apunta al último superclásico

Olimpia intensifica los entrenamientos en la Villa pensando en el importante partido contra el Ciclón, en La Nueva Olla.

Para el compromiso del domingo, el adiestrador Ever Almeida recuperó valiosos elementos, en todos los sectores.

En la zaga ya podrá contar con el central argentino Manuel Capasso, mientras que en la ofensiva ya está a disposición del entrenador el delantero Tiago Caballero, tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Paraguaya de Fútbol, en Chile.

El atacante corre con ventaja para arrancar el juego, como acompañante de Sebastián Ferreira, el fijo en el ataque.

En el mediocampo podrían sentar plaza Rodney Redes, Javier Domínguez, Richard Ortiz y Hugo Quintana, aunque la configuración del onceno quedará definida en las movilizaciones del jueves y viernes, que comenzarán a las 09:00 de la mañana. En su última visita en el recinto azulgrana, el Decano se impuso por el marcador de 2-1, con goles de Facundo Zabala y Luis Abreu.

CIFRA. 45 clásicos tiene Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia. Solamente superado por Ever Almeida. Marcó 5 tantos.