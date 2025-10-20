El DT Almeida: “El empate fue justo”

El entrenador de Olimpia, Ever Hugo Almeida, dejó sus sensaciones sobre lo que fue el empate 1-1 en el superclásico, el último del 2025.

El estratega primeramente destacó el gran trabajo que realizaron en el partido atendiendo que tuvieron que jugar con 10 hombres desde el minuto 32 por la expulsión de Jesús Abel Paredes.

“Fue un partido jugado con muchas ganas, con mucha fuerza. Por cómo se dio el partido, el resultado fue justo. El resultado se dio en base al juego. Hasta la expulsión de Abel (Paredes) se estaba trabajando sin inconvenientes. Nos recogimos más hacia atrás en el segundo tiempo. Se trabajó en la semana, veníamos con la idea de ganar el partido”, manifestó durante la rueda de prensa.

Almeida –con 77 años, 3 meses y 19 días– se ha convertido en el entrenador de Olimpia más longevo en formar parte de un clásico entre los archirrivales del fútbol paraguayo.

En cuanto a su situación con el plantel, reveló que se siente conforme y, además, que se pusieron una meta: ''Tenemos un plantel con el que nos llevamos muy bien. Queremos mantener la distancia para clasificar a la Copa Sudamericana y tenemos una chance pequeñita de pelear entrar a la Libertadores’’, sostuvo Almeida.

CIFRA. 86 superclásicos para Ever Almeida en sus dos facetas (1973-2025) como futbolista y entrenador.

