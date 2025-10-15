Lucas Pratto confiesa que casi se fue a golpes con Martín Palermo

El argentino Lucas Pratto, ahora delantero de Sarmiento de Argentina, tuvo una sorpresiva revelación durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, donde brindó detalles de su conflicto con su compatriota Martín Palermo cuando ambos coincidieron en Olimpia.

Pratto recalcó que Martín Palermo fue importante en sus inicios en Boca Juniors, donde el Titán era referente y el Oso uno de los juveniles. Pero que cuando lo tuvo de entrenador en Olimpia casi se van a los golpes.

La molestia de Pratto con Martín Palermo era que no lo ponía a jugar para ganar ritmo y recuperarse tras su lesión. En la anécdota, el Oso también le pega al cuerpo médico de Olimpia diciendo que le trataron un desprendimiento de tendón como una contractura muscular.