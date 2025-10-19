Insólito momento para Olveira

El último clásico del fútbol paraguayo terminó con una paridad 1-1 en La Nueva Olla, resultado que termina complicando las aspiraciones de Cerro Porteño camino al título del torneo clausura 2025.

Gastón Olveira, portero de Olimpia, fue la gran figura del lance conteniendo dos veces el penal a Jonathan Torres y tras el cierre del juego, mientras se encontraba dando declaraciones a la TV un infiltrado intentó agredirlo.

“Qué hacés la C… de tu madre. Muerto, qué hacés muerto. La C... de tu madre”, recriminó el golero antes de que parte de la jefatura de prensa de Olimpia corte intervenga al considerar que no estaban dadas las condiciones para proseguir con la nota.

Momento del incidente a Gastón Olveira mientras daba la nota



Increíblemente desubicado@APFOficial @CopaDePrimera

Espero que identifiquen al autor y lo suspendan



IMPRESENTABLE! pic.twitter.com/A3YUjAmmuI — Franja Negra (@franjanegrapy) October 19, 2025