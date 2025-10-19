19 oct. 2025
Olimpia

Insólito momento para Olveira

VIDEO. Gastón Olveira se encontraba dando declaraciones tras el clásico cuando un aficionado intentó agredirlo.

Octubre 19, 2025 07:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Olveira casi fue agredido en La Olla.

El último clásico del fútbol paraguayo terminó con una paridad 1-1 en La Nueva Olla, resultado que termina complicando las aspiraciones de Cerro Porteño camino al título del torneo clausura 2025.

Gastón Olveira, portero de Olimpia, fue la gran figura del lance conteniendo dos veces el penal a Jonathan Torres y tras el cierre del juego, mientras se encontraba dando declaraciones a la TV un infiltrado intentó agredirlo.

“Qué hacés la C… de tu madre. Muerto, qué hacés muerto. La C... de tu madre”, recriminó el golero antes de que parte de la jefatura de prensa de Olimpia corte intervenga al considerar que no estaban dadas las condiciones para proseguir con la nota.

