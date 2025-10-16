Zeballos espera otro triunfo de Olimpia

Cerro Porteño y Olimpia se miden este domingo en una nueva edición del clásico del fútbol paraguayo. El Ciclón llega con aspiraciones altas frente al Decano que arrastra una profunda crisis, pero como dicta la historia, los clásicos son partidos apartes y uno de los que vivió el lance con ambas camisetas fue Pablo Zeballos.

El ex delantero recordó con cariño esa etapa de su carrera y dijo que supo ganarse el respeto dentro de la cancha. “Fue algo muy especial, jugado primero con Cerro, luego con Olimpia. Me gané el respeto dentro de una cancha, era de decir las cosas, ser muy directo. Demostré cada partido. Yo también valoro que me sigan teniendo un cariño especial”, contó.

“Revivir eso son caricias al corazón. Que sea una fiesta, un lindo clásico, que pueda ganar Olimpia nuevamente”, deseó.

Cerro Porteño y Olimpia se miden en La Nueva Olla por la fecha 17 del torneo Clausura 2025. El duelo arrancará a las 17.30 con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

