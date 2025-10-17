Olimpia continúa ajustando piezas

Fue el ensayo más importante del conjunto franjeado de cara al partido del domingo. El entrenador quedó conforme con el rendimiento del defensor Abel Paredes, quien sería la principal novedad en La Nueva Olla.

Falta saber el esquema táctico que utilizará el veterano adiestrador en Barrio Obrero. Al parecer la línea de 5 zagueros no convenció en las primeras movilizaciones del equipo por lo que no se descarta que imponga finalmente la línea de 4 defensores. En caso de decidirse por este esquema, perdería el puesto el juvenil Axel Alfonzo.

lLENO TOTAL. Los hinchas agotaron en cuestión de horas las 1.300 localidades que el club local puso a disposición del Decano para esta edición.

EL ELEGIDO. Juan Gabriel Benítez fue designado como árbitro principal para el superclásico, asistido desde las líneas por Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El cuarto árbitro será Alipio Colmán y en la cabina del VAR estará Derlis López.

Será el séptimo clásico de Benítez. De los 6 anteriores, 2 terminaron con triunfos de Olimpia, 3 empates y 1 victoria azulgrana, la última conseguida en Ciudad del Este.

CIFRA. 26 goles en contra tiene Olimpia en lo que va del Torneo Clausura 2025, en 16 partidos disputados en el certamen.