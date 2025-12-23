23 dic. 2025
Fútbol Internacional

Botafogo contrata al técnico argentino Martín Anselmi

Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2024, anunció este lunes la contratación del técnico argentino Martín Rodrigo Anselmi para sustituir al italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti y que renunció al cargo la semana pasada por divergencias con la dirección.

Diciembre 23, 2025 07:48 a. m. • 
Por Redacción D10
G8zjn2yWMAEni-z.jpeg

Martín Anselmi fue presentado por el cuadro brasileño.

El conjunto carioca informó en un comunicado que le ofreció a Anselmi un contrato de dos años hasta finales de 2027, y que el entrenador, que hasta hace poco estaba en el banquillo del Porto portugués, es esperado en Río de Janeiro en enero próximo.

El argentino asumirá el 4 de enero el comando de los trabajos de pretemporada del Botafogo, que el próximo año disputará el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores (en la fase previa), la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca.

Anselmi estará al frente del equipo de Río de Janeiro junto a su equipo, integrado por los auxiliares Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el preparador físico Diego Bottaioli y por el preparador de porteros Darío Herrera.

Botafogo recordó en el comunicado el trabajo destacado de Anselmi como técnico del Independiente del Valle ecuatoriano, club con el que conquistó la Copa Sudamericana y la Copa de Ecuador en 2022.

La hazaña convirtió al técnico de 40 años en el primero de este club, y uno de los más jóvenes, en conquistar los dos títulos en la misma temporada.

Anselmi repitió la hazaña un año después como entrenador del equipo que conquistó la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador.

Además del Porto (2025) y del Independiente del Valle (2022-2023), el entrenador argentino también ha comandado el Cruz Azul mexicano (2024-2025) y el Unión La Calera chileno (2022).

Anselmi tan solo alcanzó a estar en el banquillo del Oporto seis meses y su salida comenzó a ser exigida tras la eliminación del conjunto portugués en la fase de grupos del pasado Mundial de Clubes de la FIFA.

Su contratación fue anunciada tan solo cinco días después de que Davide Anceolotti anunciara la renuncia al cargo que ejerció por cinco meses por sus discrepancias con los dirigentes del Botafogo.

El italiano se sumó a la lista de entrenadores que ha perdido el cargo por discrepar del empresario estadounidense John Textor, propietario del Botafogo.

Ancelotti, de 36 años, abandonó el banquillo del conjunto carioca con un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos jugados.

Bajo su dirección, Botafogo logró revertir un inicio de año irregular hasta alcanzar la sexta posición del Campeonato Brasileño, lo que le garantizó una plaza en la fase previa de la Copa Libertadores de 2026.

Redacción D10
