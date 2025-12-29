29 dic. 2025
Olimpia

Olimpia hace oficial el fichaje de Aníbal Chalá

Olimpia acaba de hacer oficial el fichaje del futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá.

Diciembre 29, 2025 01:19 p. m. • 
Por Redacción D10
G9WU5iuW0AAU93b.jpg

Aníbal Chalá, futbolista ecuatoriano de Olimpia.

Las redes sociales del club Olimpia acaban de hacer oficial el fichaje del futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá, proveniente del Barcelona de su país.

“Aníbal Chalá es de Olimpia. El futbolista ecuatoriano jugará en el Campeón del Mundo en la temporada 2026. ¡Bienvenido a tu nueva casa!”, fue el texto de bienvenida que le dio el Decano al lateral izquierdo de 29 años.

Los refuerzos de Olimpia hasta el momento son Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva y Aníbal Chalá.

Olimpia Aníbal Chalá Torneo Apertura
Redacción D10
