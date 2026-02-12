Iván Leguizamón, descartado

El plantel principal de Olimpia continúa entrenando con miras al choque de este sábado ante Rubio Ñu desde las 18:30 en el estadio Defensores del Chaco por la quinta fecha del torneo Apertura 2026.

Para dicho encuentro el técnico franjeado Pablo Vitamina Sánchez sufre una baja importante, ya que no podrá contar con Iván Leguizamón, de buen rendimiento en los últimos partidos, debido a una molestia que viene arrastrando.

El cuerpo técnico decidió guardarlo y que se recupere bien de cara a la sexta fecha donde se jugará el superclásico ante Cerro Porteño.

El argentino Franco Alfonso se perfila como su reemplazante, aunque tampoco se descarta que en su lugar pueda ingresar Adrián Alcaraz.

En tanto, Juan Vera está recuperado y se perfila para ser dupla nuevamente de Mateo Gamarra en la zaga central. Otro que podría ganarse un lugar en el once base es Alex Franco, autor del último gol ante Nacional.

Así las cosas, el probable equipo decano para medir al Albiverde es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez, Richard Ortiz, Alfaro o Franco y Hugo Quintana, Franco Alfonso o Alcaraz, Rodney Redes y Sebastián Ferreira.