12 feb. 2026
Olimpia

Iván Leguizamón, descartado

Pablo Vitamina Sánchez perfila el equipo de Olimpia para el partido del sábado ante Rubio Ñu.

Febrero 12, 2026 08:44 p. m.
legui.jpg

Iván Leguizamón es baja en Olimpia.

Foto: Prensa Club Olimpia

El plantel principal de Olimpia continúa entrenando con miras al choque de este sábado ante Rubio Ñu desde las 18:30 en el estadio Defensores del Chaco por la quinta fecha del torneo Apertura 2026.

Para dicho encuentro el técnico franjeado Pablo Vitamina Sánchez sufre una baja importante, ya que no podrá contar con Iván Leguizamón, de buen rendimiento en los últimos partidos, debido a una molestia que viene arrastrando.

El cuerpo técnico decidió guardarlo y que se recupere bien de cara a la sexta fecha donde se jugará el superclásico ante Cerro Porteño.

El argentino Franco Alfonso se perfila como su reemplazante, aunque tampoco se descarta que en su lugar pueda ingresar Adrián Alcaraz.

En tanto, Juan Vera está recuperado y se perfila para ser dupla nuevamente de Mateo Gamarra en la zaga central. Otro que podría ganarse un lugar en el once base es Alex Franco, autor del último gol ante Nacional.

Así las cosas, el probable equipo decano para medir al Albiverde es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez, Richard Ortiz, Alfaro o Franco y Hugo Quintana, Franco Alfonso o Alcaraz, Rodney Redes y Sebastián Ferreira.

Olimpia Iván Leguizamón Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Palermo y Pratto_59081862.jpg
Olimpia
Palermo desmiente a Lucas Pratto y aclara la relación
VIDEO. Martín Palermo aclaró lo que realmente pasó entre él y Lucas Pratto, durante su estadía en Olimpia.
Febrero 10, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Rodrigo Coto Nogues_51554268.png
Olimpia
Rodrigo Nogués dispara contra Blas Romero
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, conversó en Urbana al Máximo apuntando contra el arbitraje de Blas Romero tras la agónica victoria ante Nacional.
Febrero 09, 2026 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Diseño sin título.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Dimos un paso hacia adelante”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el triunfo ante Nacional dándole mucho mérito a los jugadores y a la gente.
Febrero 09, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
G_eFF4UXEAAkrrw.jpeg
Olimpia
En Olimpia la consigna es alcanzar la cima
El plantel principal del club Olimpia, que dirige Pablo Vitamina Sánchez, tiene todo listo para lo que será el crucial compromiso de mañana ante el puntero Nacional desde las 20:30 en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 07, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
dbff.jpg
Olimpia
Vitamina apuesta al doble 9 para el domingo
Pablo Vitamina Sánchez prepara cambios en el equipo de Olimpia para el duelo ante el puntero Nacional.
Febrero 05, 2026 05:26 p. m.
Richard Sánchez
Olimpia
Olimpia: La situación médica de Richard Sánchez
Olimpia ofreció un informe acerca de tres futbolistas, entre ellos, el volante Richard Sánchez que llegó como refuerzo para esta temporada. Lucas Morales pasará por el quirófano.
Febrero 05, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más