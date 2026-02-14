Olimpia y su gente tienen una cita especial en Sajonia

El Franjeado quiere prolongar su buen momento y condición de líder de torneo, arribando al cruce con el envión anímico que significó la victoria por 2-1 ante Nacional en su última presentación, lo que le valió alcanzar la cima de la competencia.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez marcha invicto con un empate y tres victorias, dos de ellas sobre la hora, mostrando mucho carácter en todas sus presentaciones.

De acuerdo con la propuesta del entrenador, Olimpia presentaría variantes en su zona media y ataque, con las salidas de Iván Leguizamón que está descartado, por una molestia en los isquiotibiales, mientras que Juan Alfaro cedería su puesto por una cuestión táctica.

Por su parte, el equipo ñuense busca su primera victoria tras su regreso a la Primera División, en donde consiguió hasta ahora dos empates y sufrió dos derrotas, la última en el clásico de Trinidad frente al elenco de Sportivo Trinidense por 1-0.

Hay promesa de fútbol intenso con un atractivo marco de público, ya que la respuesta previa del público franjeado fue importante.

Detalles del partido:

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Luis Onieva y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Fernando López.

AVAR: José Cuevas.