14 feb. 2026
Olimpia

Olimpia y su gente tienen una cita especial en Sajonia

En el Día de los Enamorados, Olimpia defiende la punta con su gente en el Defensores del Chaco desde las 18:30 ante Rubio Ñu.

Febrero 14, 2026 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260213-WA0158.jpg

El líder del campeonato Olimpia enfrenta a Rubio Ñu.

El Franjeado quiere prolongar su buen momento y condición de líder de torneo, arribando al cruce con el envión anímico que significó la victoria por 2-1 ante Nacional en su última presentación, lo que le valió alcanzar la cima de la competencia.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez marcha invicto con un empate y tres victorias, dos de ellas sobre la hora, mostrando mucho carácter en todas sus presentaciones.

De acuerdo con la propuesta del entrenador, Olimpia presentaría variantes en su zona media y ataque, con las salidas de Iván Leguizamón que está descartado, por una molestia en los isquiotibiales, mientras que Juan Alfaro cedería su puesto por una cuestión táctica.

Por su parte, el equipo ñuense busca su primera victoria tras su regreso a la Primera División, en donde consiguió hasta ahora dos empates y sufrió dos derrotas, la última en el clásico de Trinidad frente al elenco de Sportivo Trinidense por 1-0.

Hay promesa de fútbol intenso con un atractivo marco de público, ya que la respuesta previa del público franjeado fue importante.

Detalles del partido:

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Luis Onieva y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Fernando López.

AVAR: José Cuevas.

Olimpia Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HA1ioBaW0AAjV7q.jfif
Olimpia
La tercera piel de Olimpia rinde homenaje a Rotterdam
Olimpia presentó su tercera indumentaria para el 2026, rindiendo homenaje a Rotterdam, Países Bajos, de donde es oriundo William Paats.
Febrero 11, 2026 01:12 p. m.
HAmHpukWQAAGRu7.jpeg
Olimpia
Enfocado en Rubio Ñu
Vitamina prepara el equipo que enfrentará el sábado a Rubio Ñu.
Febrero 11, 2026 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia formativas
Olimpia
Olimpia conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Sub 20
El Decano será el único representante de Paraguay en la justa continental que se desarrollará en Ecuador, del 7 al 22 de marzo.
Febrero 10, 2026 02:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Palermo y Pratto_59081862.jpg
Olimpia
Palermo desmiente a Lucas Pratto y aclara la relación
VIDEO. Martín Palermo aclaró lo que realmente pasó entre él y Lucas Pratto, durante su estadía en Olimpia.
Febrero 10, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Rodrigo Coto Nogues_51554268.png
Olimpia
Rodrigo Nogués dispara contra Blas Romero
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, conversó en Urbana al Máximo apuntando contra el arbitraje de Blas Romero tras la agónica victoria ante Nacional.
Febrero 09, 2026 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Diseño sin título.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Dimos un paso hacia adelante”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el triunfo ante Nacional dándole mucho mérito a los jugadores y a la gente.
Febrero 09, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más