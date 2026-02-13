13 feb. 2026
Olimpia

El delantero de Olimpia que podría irse al fútbol ecuatoriano

Olimpia estaría analizando la propuesta de un club ecuatoriano por uno de sus jugadores que se desempeña en la parte ofensiva.

Febrero 13, 2026 03:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Rodney Redes

Rodney Redes (i) está cerca del fútbol ecuatoriano.

Foto: Gentileza - Rodney Redes

De acuerdo con informaciones periodísticas, Olimpia estaría analizando una propuesta proveniente del fútbol ecuatoriano por una de sus piezas ofensivas. El trato sería por un préstamo con opción de compra

La Liga de Quito tendría en la mira a Rodney Redes, una de las principales caras de la ofensiva del Decano desde el 2024. Si bien aún no está cerrado, la entidad de Para Uno se encuentra estudiando la oferta.

Desde su llegada a Olimpia, Rodney Redes suma 19 goles en partidos ligueros, y uno en el campo internacional. Además, aportó 10 asistencias en este periodo de tiempo. En este 2026 todavía no completó un partido entero, aunque estuvo presente en las cuatro fechas.

Olimpia Liga de Quito Rodney Redes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
olimpia formativas
Olimpia
Olimpia conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Sub 20
El Decano será el único representante de Paraguay en la justa continental que se desarrollará en Ecuador, del 7 al 22 de marzo.
Febrero 10, 2026 02:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Palermo y Pratto_59081862.jpg
Olimpia
Palermo desmiente a Lucas Pratto y aclara la relación
VIDEO. Martín Palermo aclaró lo que realmente pasó entre él y Lucas Pratto, durante su estadía en Olimpia.
Febrero 10, 2026 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Rodrigo Coto Nogues_51554268.png
Olimpia
Rodrigo Nogués dispara contra Blas Romero
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, conversó en Urbana al Máximo apuntando contra el arbitraje de Blas Romero tras la agónica victoria ante Nacional.
Febrero 09, 2026 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Diseño sin título.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Dimos un paso hacia adelante”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el triunfo ante Nacional dándole mucho mérito a los jugadores y a la gente.
Febrero 09, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
G_eFF4UXEAAkrrw.jpeg
Olimpia
En Olimpia la consigna es alcanzar la cima
El plantel principal del club Olimpia, que dirige Pablo Vitamina Sánchez, tiene todo listo para lo que será el crucial compromiso de mañana ante el puntero Nacional desde las 20:30 en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 07, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
dbff.jpg
Olimpia
Vitamina apuesta al doble 9 para el domingo
Pablo Vitamina Sánchez prepara cambios en el equipo de Olimpia para el duelo ante el puntero Nacional.
Febrero 05, 2026 05:26 p. m.
Carga Más