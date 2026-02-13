El delantero de Olimpia que podría irse al fútbol ecuatoriano

De acuerdo con informaciones periodísticas, Olimpia estaría analizando una propuesta proveniente del fútbol ecuatoriano por una de sus piezas ofensivas. El trato sería por un préstamo con opción de compra

Aun no esta cerrado, Olimpia analiza y estudia propuesta de la Liga de Quito por Rodney Redes.

Fútbol a lo Grande. 1080 am. — Arturo Máximo Rubin (@ArturoMRubin) February 13, 2026

La Liga de Quito tendría en la mira a Rodney Redes, una de las principales caras de la ofensiva del Decano desde el 2024. Si bien aún no está cerrado, la entidad de Para Uno se encuentra estudiando la oferta.

Desde su llegada a Olimpia, Rodney Redes suma 19 goles en partidos ligueros, y uno en el campo internacional. Además, aportó 10 asistencias en este periodo de tiempo. En este 2026 todavía no completó un partido entero, aunque estuvo presente en las cuatro fechas.