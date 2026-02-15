Richard Ortiz: “Perdimos puntos importantes”

Olimpia cedió un empate sin goles ante Rubio Ñu que incluso pudo haber sido derrota si Gastón Olveira no desviaba el tiro penal de Ángel Cardozo Lucena en el tramo final del partido.

Richard Ortiz, capitán franjeado, expuso sus sensaciones luego del partido. “Nos vamos con bronca, queríamos ganar el partido, pero siempre nos complican esta clase de equipos”, indicó.

El experimentado mediocampista es consciente de que perdieron una gran chance. “Rubio Ñu se cerró muy bien y perdimos puntos importantes, pero falta mucho todavía”, expusó.

También hubo crítica por la labor de Derlis López. “Influye mucho el arbitraje porque son cosas que pasan, pero bueno, falta mucho”, manifestó.

Sobre el penal atajado por Olveira, dijo: “Es como un triunfo, sabemos la calidad de Gastón”.

Por último habló de lo que se viene la siguiente fecha en el superclásico. “Tenemos una semana larga para corregir los errores y poder llegar bien. Va a ser un partido duro”, cerró.