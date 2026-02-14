14 feb. 2026
Olimpia

Olimpia renueva con Hugo Quintana

Olimpia hizo oficial la renovación de contrato de una de sus principales figuras, el mediocampista Hugo Quintana.

Febrero 14, 2026 10:16 a. m. • 
Por Redacción D10
HBE_kcNXUAI72H0.jpg

Hugo Quintana junto al presidente Rodrigo Nogués.

Como regalo por el Día de San Valentín, la Comisión Directiva del club Olimpia mimó a sus hinchas anunciando la renovación de contrato de una de sus principales figuras, la del mediocampista Hugo Quintana.

“Orgullosos de anunciar la renovación de contrato de Hugo Quintana, canterano de la Institución y uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo. ¡Seguimos juntos y con más ambición que nunca!”, reza el texto publicado por el club acompañada de un par de fotos de Hugo Quintana, una de ellas posando junto al presidente Rodrigo Coto Nogués.

Hugo Quintana nació futbolísticamente en Olimpia y tras un breve y exitoso paso por Liverpool de Uruguay retornó en 2025 a Olimpia convirtiéndose rápidamente en una figura clave del elenco franjeado que actualmente lidera el torneo Apertura con 10 unidades producto de tres victorias y un empate.

Este sábado, Olimpia recibirá a Rubio Ñu por la fecha 5 del torneo Apertura a partir de las 18:30 en el estadio Defensores del Chaco con la presencia como titular de Hugo Quintana.

Hugo Quintana Olimpia Rodrigo Nogués
Redacción D10
