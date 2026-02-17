El Lazio presenta su proyecto de nuevo estadio para 2032

El club ‘biancoceleste’, al igual que el Roma, abandonará el Estadio Olímpico de Roma para formar un estadio privado en el que explotar la totalidad de los recursos del recinto, estrategia diferente a la que siguieron Milan e Inter a finales de 2025, cuando adquirieron de manera compartida la propiedad del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

El proyecto lazial, presentado por el presidente Claudio Lotito, pretende reutilizar un estadio que fue creado para los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y en el que el Lazio ya jugó sus partidos antes de mudarse al Olímpico.

“Presentamos más que un estadio: una visión. Porque la reforma del Estadio Flaminio no solo tiene que ver con el Lazio, sino con la ciudad de Roma. Es un estadio histórico que nació en 1960. Es parte de un sistema urbano, no un recinto aislado”, declaró en rueda de prensa este martes.

El proyecto prevé reducir el tráfico, la mejora de transporte público, la presencia de paneles solares para la generación de energía propia y la creación de 57.000 metros cuadrados de zonas verdes.

“Hemos abordado con seriedad el tema de la movilidad, conscientes de las preocupaciones de los residentes. El proyecto prevé la ubicación de nuevos aparcamientos fuera del barrio, la mejora del transporte público local, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y la transformación de la zona en una isla medioambiental. El objetivo es reducir el impacto del tráfico privado y mejorar de forma concreta la calidad de vida del entorno urbano.Cintura verde 57.000 m2", añadió.

El club italiano, además, formalizó su interés para ser considerado una sede de la próxima Eurocopa 2032 que se celebrará en Italia y Turquía.

El Lazio presentó oficialmente al Ayuntamiento de Roma la propuesta el pasado 9 de febrero y el municipio valora ahora la viabilidad del mismo. El club, según medios locales, habría ofrecido 480 millones de euros por el proyecto total, incluyendo la reforma del estadio abandonado a cambio de la cesión del mismo por los próximos 99 años.