23 dic. 2025

Aníbal Chalá

Ubican a Aníbal Chalá en Olimpia
El ecuatoriano Aníbal Chalá está para continuar su carrera en Olimpia. El lateral por izquierda, últimamente en el Barcelona, llegaría para cubrir el puesto dejado por Alexis Cantero.
Diciembre 23, 2025 12:10 p. m.
Redacción D10