Rodney Redes seguirá su carrera en Ecuador

El mediocampista ofensivo Rodney Redes, sin muchas oportunidades en el actual equipo que dirige Pablo Vitamina Sánchez, continuará su carrera en el exterior cedido a préstamo por el club Olimpia.

En la noche del viernes trascendió la información de que Rodney Redes será cedido a la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador a préstamo con cargo de 350.000 dólares por un año con opción a compra de 2.000.000 de dólares por el 70% del pase del futbolista.

Ayer, el futbolista pasó a despedirse del plantel profesional y cuerpo técnico franjeado para que este fin de semana emprenda vuelo con destino a Ecuador para finiquitar su fichaje a la Liga de Quito, club que tendrá participación internacional en el 2026 disputando la Conmebol Libertadores.

Rodney Redes deja Olimpia tras dos años teniendo como logro la obtención del torneo Clausura 2024 siendo una de las principales figuras de aquella consagración del equipo dirigido en ese entonces por el argentino Martín Palermo.