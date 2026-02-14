14 feb. 2026
Rodney Redes seguirá su carrera en Ecuador

El volante Rodney Redes dejará Olimpia para ir cedido a préstamo a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano.

Febrero 14, 2026 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Rodney Redes seguirá su carrera en la Liga de Quito.

El mediocampista ofensivo Rodney Redes, sin muchas oportunidades en el actual equipo que dirige Pablo Vitamina Sánchez, continuará su carrera en el exterior cedido a préstamo por el club Olimpia.

En la noche del viernes trascendió la información de que Rodney Redes será cedido a la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador a préstamo con cargo de 350.000 dólares por un año con opción a compra de 2.000.000 de dólares por el 70% del pase del futbolista.

Ayer, el futbolista pasó a despedirse del plantel profesional y cuerpo técnico franjeado para que este fin de semana emprenda vuelo con destino a Ecuador para finiquitar su fichaje a la Liga de Quito, club que tendrá participación internacional en el 2026 disputando la Conmebol Libertadores.

Rodney Redes deja Olimpia tras dos años teniendo como logro la obtención del torneo Clausura 2024 siendo una de las principales figuras de aquella consagración del equipo dirigido en ese entonces por el argentino Martín Palermo.

Rodney Redes Olimpia Liga de Quito
Redacción D10
Dani Vallejo visita al club de sus amores
El tenista paraguayo Dani Vallejo, socio del Olimpia, visitó las instalaciones del club de sus amores y fue recibido por el mismo presidente Rodrigo Coto Nogués.
Febrero 11, 2026 05:42 p. m.
Redacción D10
La tercera piel de Olimpia rinde homenaje a Rotterdam
Olimpia presentó su tercera indumentaria para el 2026, rindiendo homenaje a Rotterdam, Países Bajos, de donde es oriundo William Paats.
Febrero 11, 2026 01:12 p. m.
HAmHpukWQAAGRu7.jpeg
Enfocado en Rubio Ñu
Vitamina prepara el equipo que enfrentará el sábado a Rubio Ñu.
Febrero 11, 2026 07:37 a. m.
Redacción D10
Olimpia conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Sub 20
El Decano será el único representante de Paraguay en la justa continental que se desarrollará en Ecuador, del 7 al 22 de marzo.
Febrero 10, 2026 02:22 p. m.
Redacción D10
Palermo desmiente a Lucas Pratto y aclara la relación
VIDEO. Martín Palermo aclaró lo que realmente pasó entre él y Lucas Pratto, durante su estadía en Olimpia.
Febrero 10, 2026 10:27 a. m.
Redacción D10
Rodrigo Nogués dispara contra Blas Romero
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, conversó en Urbana al Máximo apuntando contra el arbitraje de Blas Romero tras la agónica victoria ante Nacional.
Febrero 09, 2026 11:27 a. m.
Redacción D10
