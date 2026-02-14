14 feb. 2026
Olimpia

Olimpia falla y pone en riesgo la punta

Olimpia falló en su cita ante Rubio Ñu y puso en riesgo su condición de líder en la previa del superclásico ante Cerro Porteño.

Febrero 14, 2026 08:42 p. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260214-WA0189.jpg

Rubio Ñu y Olimpia igualaron en Sajonia.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

La cita por San Valentín para los franjeados no fue la esperada al darse el empate sin goles entre Olimpia y Rubio Ñu. Un sabor amargo, pese a que Olveira tapó un penal sobre el final que pudo significar la derrota.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez pone en riesgo el liderato y sumado a eso, la expulsión de Sebastián Ferreira que no jugará el Superclásico de la próxima fecha.

Olimpia fue amplio dominador de la primera parte pero no pudo transformar esa superioridad ante un aguerrido Rubio Ñu que cerró muy bien los espacios.

Al inicio del complemento se vino la acción que condicionó a Olimpia y fue la expulsión de Sebastián Ferreira por una dura entrada sobre Fernando Chapa Martínez que fue sancionada con tarjeta roja por Derlis López a instancias del VAR.

A partir de allí Olimpia frenó su deseo de gol y Rubio Ñu tampoco se animó a arriesgar un poco más. Quedó la sensación de que lo podía ganar cualquiera.

Rubio Ñu tuvo un penal a los 95 minutos y el encargado fue Ángel Cardozo Lucena que disparó de forma displicente a media altura haciendo que el portero Gastón Olveira se luzca y Olimpia por lo menos salve el empate.

Resultado final de 0-0 en Sajonia que sigue manteniendo como líder a Olimpia con 11 unidades, aunque podría perder ese privilegio si hay un ganador entre Cerro Porteño y Nacional este domingo. Rubio Ñu sigue sin ganar y suma 3 puntos en el torneo.

La próxima fecha, la sexta del torneo Apertura, Olimpia visitará a Cerro Porteño en el Superclásico el sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla. Rubio Ñu por su parte visitará a Libertad en La Huerta.

Olimpia Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
legui.jpg
Olimpia
Iván Leguizamón, descartado
Pablo Vitamina Sánchez perfila el equipo de Olimpia para el partido del sábado ante Rubio Ñu.
Febrero 12, 2026 08:44 p. m.
Eduardo Delmás.jpg
Olimpia
Olimpia blinda a su joya Eduardo Delmás
Olimpia hizo oficial la extensión de contrato y una cláusula millonaria de una de sus jóvenes promesas, el mediocampista Eduardo Delmás.
Febrero 11, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
HA5jdPmXYAIA390.jpg
Olimpia
Dani Vallejo visita al club de sus amores
El tenista paraguayo Dani Vallejo, socio del Olimpia, visitó las instalaciones del club de sus amores y fue recibido por el mismo presidente Rodrigo Coto Nogués.
Febrero 11, 2026 05:42 p. m.
 · 
Redacción D10
HA1ioBaW0AAjV7q.jfif
Olimpia
La tercera piel de Olimpia rinde homenaje a Rotterdam
Olimpia presentó su tercera indumentaria para el 2026, rindiendo homenaje a Rotterdam, Países Bajos, de donde es oriundo William Paats.
Febrero 11, 2026 01:12 p. m.
HAmHpukWQAAGRu7.jpeg
Olimpia
Enfocado en Rubio Ñu
Vitamina prepara el equipo que enfrentará el sábado a Rubio Ñu.
Febrero 11, 2026 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia formativas
Olimpia
Olimpia conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Sub 20
El Decano será el único representante de Paraguay en la justa continental que se desarrollará en Ecuador, del 7 al 22 de marzo.
Febrero 10, 2026 02:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más