Olimpia falla y pone en riesgo la punta

La cita por San Valentín para los franjeados no fue la esperada al darse el empate sin goles entre Olimpia y Rubio Ñu. Un sabor amargo, pese a que Olveira tapó un penal sobre el final que pudo significar la derrota.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez pone en riesgo el liderato y sumado a eso, la expulsión de Sebastián Ferreira que no jugará el Superclásico de la próxima fecha.

Olimpia fue amplio dominador de la primera parte pero no pudo transformar esa superioridad ante un aguerrido Rubio Ñu que cerró muy bien los espacios.

Al inicio del complemento se vino la acción que condicionó a Olimpia y fue la expulsión de Sebastián Ferreira por una dura entrada sobre Fernando Chapa Martínez que fue sancionada con tarjeta roja por Derlis López a instancias del VAR.

A partir de allí Olimpia frenó su deseo de gol y Rubio Ñu tampoco se animó a arriesgar un poco más. Quedó la sensación de que lo podía ganar cualquiera.

Rubio Ñu tuvo un penal a los 95 minutos y el encargado fue Ángel Cardozo Lucena que disparó de forma displicente a media altura haciendo que el portero Gastón Olveira se luzca y Olimpia por lo menos salve el empate.

Resultado final de 0-0 en Sajonia que sigue manteniendo como líder a Olimpia con 11 unidades, aunque podría perder ese privilegio si hay un ganador entre Cerro Porteño y Nacional este domingo. Rubio Ñu sigue sin ganar y suma 3 puntos en el torneo.

La próxima fecha, la sexta del torneo Apertura, Olimpia visitará a Cerro Porteño en el Superclásico el sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla. Rubio Ñu por su parte visitará a Libertad en La Huerta.