Olimpia da a conocer parte médico de sus jugadores

Olimpia publicó a través de sus redes oficiales la situación de cada uno de sus futbolistas lesionados que se encuentran en proceso de recuperación.

Héctor David Martínez: con diagnóstico de esguince de tobillo izquierdo, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Tiago Caballero: con diagnóstico de esguince de tobillo izquierdo, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Abel Paredes: con diagnóstico de lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Derlis González: con diagnóstico de lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Carlos Sebastián Ferreira: con diagnóstico de fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho. Operado, actualmente realizando protocolo de rehabilitación.

César Olmedo: con diagnóstico de lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Operado. Actualmente, realizando protocolo de rehabilitación con excelente evolución de acuerdo al tiempo posquirúrgico.