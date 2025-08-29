29 ago. 2025
Olimpia

Olimpia da a conocer parte médico de sus jugadores

Olimpia informó el parte médico de seis de sus futbolistas del plantel de Primera División.

Agosto 29, 2025 01:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Derlis González_55294040.jpg

Derlis González sigue en etapa de recuperación.

Olimpia publicó a través de sus redes oficiales la situación de cada uno de sus futbolistas lesionados que se encuentran en proceso de recuperación.

Héctor David Martínez: con diagnóstico de esguince de tobillo izquierdo, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Tiago Caballero: con diagnóstico de esguince de tobillo izquierdo, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Abel Paredes: con diagnóstico de lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Derlis González: con diagnóstico de lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, se encuentra realizando trabajos de rehabilitación.

Carlos Sebastián Ferreira: con diagnóstico de fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho. Operado, actualmente realizando protocolo de rehabilitación.

César Olmedo: con diagnóstico de lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Operado. Actualmente, realizando protocolo de rehabilitación con excelente evolución de acuerdo al tiempo posquirúrgico.

Olimpia Derlis González Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ever almeida
Olimpia
Almeida afrontará su quinto ciclo con el Decano
El entrenador ya fue campeón con el Olimpia, consiguiendo además alcanzar una final de la Copa Libertadores en el 2013.
Agosto 26, 2025 06:40 p. m.
 · 
Redacción D10
candidatos.jpg
Olimpia
Las opciones para Scavone
Óscar Vicente Scavone, voz autorizada en Olimpia, tiró dos nombres para ocupar el cargo dejado por Ramón Díaz.
Agosto 25, 2025 12:01 p. m.
 · 
Redacción D10
aaspm.jfif
Olimpia
Juan Pablo Pumpido a Olimpia
Se confirmó la llegada del argentino Juan Pablo Pumpido al club Olimpia.
Agosto 21, 2025 08:36 p. m.
trovato_16838380.jpg
Olimpia
Recomiendan a Trovato seguir dando pelea
El argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, recomendó a Marco Trovato recurrir a una nueva instancia para tratar de revertir la sanción de la FIFA que fue confirmada por el TAS.
Agosto 21, 2025 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Marco Trovato_20092863.jpg
Olimpia
El TAS confirma la sanción a Marco Trovato
El TAS confirmó la sentencia impuesta en su momento a Marco Trovato donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA había resuelto inhabilitarlo de por vida y multarlo por 100.000 francos suizos.
Agosto 21, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Gyz7BRxWYAAe928.jpg
Olimpia
Olimpia se enfoca en romper la mala racha
Olimpia se prepara para su visita al estadio Ka’arendy en donde el domingo enfrentará a General Caballero.
Agosto 21, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más