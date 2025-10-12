12 oct. 2025
Olimpia

Ever Hugo Almeida respalda otra vez a Richard Ortiz

Ever Hugo Almeida, técnico de Olimpia, respaldó al capitán de su equipo Richard Ortiz tras la derrota ante Recoleta.

Octubre 12, 2025 03:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Richard Ortiz

Richard Ortiz, mediocampista de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Olimpia perdió con Recoleta, y complica sus chances de cara a obtener un cupo a la próxima Copa Libertadores.

En charla con la prensa, el entrenador franjeado Ever Hugo Almeida respaldó a su capitán Richard Ortiz, a lo que expuso: “Dentro de todo hizo un buen partido; no he visto que cometió grandes errores como para poder nombrarlo con reproche”.

Ante la insistencia de hacer una evaluación de su rendimiento, el estratega además expuso: “Parece que sueñan con Richard; yo creo que es un referente importantísimo para nosotros, tácticamente y técnicamente. Él es un jugador que sabe ubicarse, se sabe poner entre los centrales, hace bien las coberturas”.

Acerca de lo que dejó el compromiso, el experimentado entrenador refirió: “No pudimos cerrar el partido; para mí fue un castigo muy duro; no esperábamos perder. Parece que nos cuesta encontrar ese gol que nos brinde tranquilidad cuando estamos teniendo el control del compromiso”.

Remarcando cómo fue el desarrollo, Almeida analizó: “En el segundo tiempo mejoramos un poco, pero, como siempre digo, no podemos cerrar los partidos. Tenemos chances, pero no podemos concretar, pelotas en los palos y de repente en una jugada de otro partido. Fue un castigo muy fuerte (el gol de Recoleta). Nunca daba la sensación de que íbamos a perder el partido”.

Apuntando al próximo compromiso, el entrenador remarcó: “Ojalá que se dé lo que siempre se dice, que el que está peor gane, pero vamos a trabajar para poner lo mejor y llegar bien”.

Redacción D10
