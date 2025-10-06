Un triunfo que motiva a Almeida

El entrenador de Olimpia, Éver Almeida, se mostró feliz por el triunfo conseguido frente al Sportivo Ameliano, el segundo consecutivo en el Torneo Clausura.

“Hay que valorar el triunfo en sí. Son tres puntos importantísimos. Queríamos seguir (en racha) y empezar a creer en lo que estamos haciendo”, dijo el veterano adiestrador en conferencia de prensa, tras el 2-1 en Capiatá.

Según el técnico, los jugadores mostraron “vergüenza deportiva” y “muchas ganas de sacar el resultado”.

Mención especial mereció el rendimiento de Fernando Cardozo, autor del empate parcial en el estadio Erico Galeano. “Con la voluntad que tiene, puede jugar hasta en el arco. No recuerdo bien, creo que yo lo hice debutar de delantero”, sentenció.

El próximo rival del Decano será contra Recoleta.