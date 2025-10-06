06 oct. 2025
Olimpia

Un triunfo que motiva a Almeida

Almeida se mostró feliz por el triunfo y el rendimiento decano.

Octubre 06, 2025 07:30 a. m. • 
Por Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg

Sonriente. Almeida cambió de semblante en Olimpia, gracias al resultado contra la V Azulada.

El entrenador de Olimpia, Éver Almeida, se mostró feliz por el triunfo conseguido frente al Sportivo Ameliano, el segundo consecutivo en el Torneo Clausura.

“Hay que valorar el triunfo en sí. Son tres puntos importantísimos. Queríamos seguir (en racha) y empezar a creer en lo que estamos haciendo”, dijo el veterano adiestrador en conferencia de prensa, tras el 2-1 en Capiatá.

Según el técnico, los jugadores mostraron “vergüenza deportiva” y “muchas ganas de sacar el resultado”.

Mención especial mereció el rendimiento de Fernando Cardozo, autor del empate parcial en el estadio Erico Galeano. “Con la voluntad que tiene, puede jugar hasta en el arco. No recuerdo bien, creo que yo lo hice debutar de delantero”, sentenció.

El próximo rival del Decano será contra Recoleta.

Olimpia Ever Hugo Almeida Torneo Clausura
Redacción D10
