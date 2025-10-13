13 oct. 2025
Olimpia

Ganar el superclásico para “salvar el año”

Semana de superclásico y en campamento de Olimpia ya tienen como único objetivo el triunfo en Barrio Obrero para “salvar el año”.

Octubre 13, 2025 08:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia buscará quedarse con el superclásico ante Cerro Porteño.

Olimpia no puede despegar. No puede salir de la crisis futbolística por la que está atravesando desde hace varios meses. Pasaron cuatro entrenadores a lo largo del año y la historia no cambió.

Fue eliminado de toda competencia internacional, no ganó el Apertura, no ganará el Clausura, fuera de Copa Paraguay, sin Copa Libertadores el próximo año. Todo mal. Lo único que le queda a Olimpia en el horizonte es el superclásico de este domingo.

Quizás como un premio consuelo. No es mucho, pero un clásico siempre es un clásico. Ever Almeida comenzará a preparar desde hoy ese partido. Intentará poner lo mejor para buscar volver a la senda del triunfo en clásicos, senda que perdió hace unas semanas atrás en Ciudad del Este en el último partido ante el Ciclón.

Redacción D10
