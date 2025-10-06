Olimpia, por su primer triunfo

El equipo paraguayo viene de caer en su estreno frente a Colo Colo de Chile (2-0), por lo que necesita la victoria para evitar la tempranera eliminación en la competencia. Las de Boedo atraviesan una situación similar, ya que cedieron en el debut por idéntico marcador frente al São Paulo de Brasil.

MARCADORES. En otros partidos disputados ayer, Boca Juniors de Argentina venció 2-0 a ADIFFEM, por el Grupo B, mientras que el Corinthians mostró todo su poderío y aplastó por 11-0 a Always Ready de Bolivia, en el marco de la disputa en el Grupo A.