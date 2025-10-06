06 oct. 2025
Olimpia

Olimpia, por su primer triunfo

Olimpia realiza hoy su segunda presentación en el grupo C de la Copa Libertadores femenina, que se disputa en Argentina. El rival de las decanas será San Lorenzo de Almagro en un partido que se disputará desde las 16:00, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, de la ciudad de Buenos Aires.

Octubre 06, 2025 08:03 a. m. • 
Por Redacción D10
olimpia feminino_63481964.jpg

Recuperación. Las chicas de Olimpia van por la victoria.

El equipo paraguayo viene de caer en su estreno frente a Colo Colo de Chile (2-0), por lo que necesita la victoria para evitar la tempranera eliminación en la competencia. Las de Boedo atraviesan una situación similar, ya que cedieron en el debut por idéntico marcador frente al São Paulo de Brasil.

MARCADORES. En otros partidos disputados ayer, Boca Juniors de Argentina venció 2-0 a ADIFFEM, por el Grupo B, mientras que el Corinthians mostró todo su poderío y aplastó por 11-0 a Always Ready de Bolivia, en el marco de la disputa en el Grupo A.

Olimpia Copa Libertadores Femenina Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ACT_7484_2_63057544.jpg
Olimpia
“No podés ser el cementerio de jugadores”
Pedro Balotta, directivo de jugadores, tuvo una opinión fuerte respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el plantel.
Septiembre 26, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
cococ.jpg
Olimpia
Rodrigo Nogués rompe el silencio y toma decisiones
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, rompió el silencio tras la eliminación en Copa Paraguay y reveló que la dirigencia tomó una decisión con respecto al plantel.
Septiembre 25, 2025 06:26 p. m.
G1psprTXoAAuntK.jpeg
Olimpia
Durísimo palo de Pittoni al plantel de Olimpia
Wilson Pittoni, ex jugador franjeado, analizó el momento del equipo y tiró una fuerte crítica.
Septiembre 25, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
G1eG3flXwAAm0GY.jpeg
Olimpia
Apunta a un partido clave
Olimpia ultima detalles para el juego frente a Tembetary por Copa Paraguay.
Septiembre 23, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González_61634400.jpg
Olimpia
FAP presenta denuncia tras amenazas a jugadores
El gremio de jugadores acompaña a los futbolistas de Olimpia que fueron amenazados por aficionados y presentaron denuncia ante las autoridades.
Septiembre 22, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Eduardo Delmás_Olimpia Eduardo_63175038.jfif
Olimpia
Delmás rompe la tradición familiar
Eduardo Delmás prefirió el balón a la raqueta y se abre camino en el fútbol profesional.
Septiembre 22, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más