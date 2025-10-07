07 oct. 2025
Olimpia

Gastón Olveira fue pilar fundamental en Olimpia

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, mostró extraordinario nivel en Capiatá.

Octubre 07, 2025 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
G2RPlNSWwAA6AFL.jpeg

Gastón Olveira, portero de Olimpia.

Foto: Prensa - Olimpia

Gastón Olveira, portero de Olimpia, mostró un gran nivel en el último partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Clausura.

El charrúa dejó atrás definitivamente su antigua lesión y se convirtió en un pilar fundamental para conseguir el triunfo en Capiatá, realizando tres tapadas claves dentro del área para salvar al Decano.

En lo que va del curso el representativo franjeado padeció en exceso en esta posición, ya que no encontró un reemplazante que brinde la misma seguridad que Olveira bajo los tres palos.

Desde el momento en que el uruguayo fue baja, los entrenadores apostaron por los jóvenes Lucas Verza y Facundo Insfrán, pero los rendimientos no dieron tanta garantía.

Sin embargo, la actuación de Olveira en Capiatá empieza a tapar este drama. Además, la victoria significó un paso hacia adelante también para el elenco dirigido por Ever Almeida, ya que por fin pudo conseguir dos triunfos al hilo en esta competencia y contra un rival como la V Azulada, que se convirtió en su dolor de cabeza en los últimos años.

Olimpia Gastón Olveira Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ccalma.jfif
Olimpia
Olimpia y un triunfo necesario ante Tembetary
Olimpia se reencontró con la victoria este lunes ante Tembetary después de una caldeada semana.
Septiembre 29, 2025 09:52 p. m.
ACT_7484_2_63057544.jpg
Olimpia
“No podés ser el cementerio de jugadores”
Pedro Balotta, directivo de jugadores, tuvo una opinión fuerte respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el plantel.
Septiembre 26, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
cococ.jpg
Olimpia
Rodrigo Nogués rompe el silencio y toma decisiones
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, rompió el silencio tras la eliminación en Copa Paraguay y reveló que la dirigencia tomó una decisión con respecto al plantel.
Septiembre 25, 2025 06:26 p. m.
G1psprTXoAAuntK.jpeg
Olimpia
Durísimo palo de Pittoni al plantel de Olimpia
Wilson Pittoni, ex jugador franjeado, analizó el momento del equipo y tiró una fuerte crítica.
Septiembre 25, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
G1eG3flXwAAm0GY.jpeg
Olimpia
Apunta a un partido clave
Olimpia ultima detalles para el juego frente a Tembetary por Copa Paraguay.
Septiembre 23, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González_61634400.jpg
Olimpia
FAP presenta denuncia tras amenazas a jugadores
El gremio de jugadores acompaña a los futbolistas de Olimpia que fueron amenazados por aficionados y presentaron denuncia ante las autoridades.
Septiembre 22, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más