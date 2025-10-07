Gastón Olveira fue pilar fundamental en Olimpia

Gastón Olveira, portero de Olimpia, mostró un gran nivel en el último partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Clausura.

El charrúa dejó atrás definitivamente su antigua lesión y se convirtió en un pilar fundamental para conseguir el triunfo en Capiatá, realizando tres tapadas claves dentro del área para salvar al Decano.

En lo que va del curso el representativo franjeado padeció en exceso en esta posición, ya que no encontró un reemplazante que brinde la misma seguridad que Olveira bajo los tres palos.

Desde el momento en que el uruguayo fue baja, los entrenadores apostaron por los jóvenes Lucas Verza y Facundo Insfrán, pero los rendimientos no dieron tanta garantía.

Sin embargo, la actuación de Olveira en Capiatá empieza a tapar este drama. Además, la victoria significó un paso hacia adelante también para el elenco dirigido por Ever Almeida, ya que por fin pudo conseguir dos triunfos al hilo en esta competencia y contra un rival como la V Azulada, que se convirtió en su dolor de cabeza en los últimos años.