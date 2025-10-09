09 oct. 2025
Olimpia

Impone su presencia

El capitán Richard Ortiz está para volver al equipo titular del Franjeado.

Octubre 09, 2025 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
richard oritz_63530809.jpg

Con fuerza. Richard Ortiz recupera terreno y está para plantar bandera en el mediocampo de Olimpia en el partido frente a Recoleta.

Richard Ortiz, capitán de Olimpia, ensaya como titular en el equipo que prepara Ever Almeida para enfrentar a Recoleta por la fecha 16 del Clausura 2025.

Tras descansar ante Tembetary y disputar los últimos 30 minutos el partido frente a Ameliano, en Capiatá, en el triunfo por 2-1 frente a la V Azulada, el volante central está para iniciar el encuentro contra el Canario.

La formación que entrenó ayer fue con Gastón Olveira; Lucas Morales, Axel Alfonzo, Junior Barreto, Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Luis Abreu, Rodney Redes; Junior Gamarra, Carlos Sebastián Ferreira.

ELOGIO. Francisco Arce, que dirigió a Richard en el Decano y en la Selección Paraguaya, habló con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y alabó la jerarquía del jugador.

“Es un capo, tarde o temprano se va a imponer de vuelta, como siempre lo ha hecho. Yo lo quisiera tener siempre de mi lado”, cerró.

Olimpia Richard Ortiz Fútbol paraguayo
Redacción D10
