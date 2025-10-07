07 oct. 2025
Olimpia

Rodney Redes: “El grupo está fuerte y motivado”

Rodney Redes, jugador de Olimpia, asegura que los últimos dos triunfos sirvieron para crecer en confianza.

Octubre 07, 2025 04:05 p. m.
rodney3.jpg

Rodney Redes, jugador franjeado.

Foto: Prensa Club Olimpia.

Rodney Redes, uno de los goleadores de Olimpia en el campeonato Clausura, charló con los medios de prensa este martes y palpitó el compromiso que se viene ante Deportivo Recoleta, el viernes desde las 17:30 en Itauguá por la fecha 16 del torneo.

El volante ofensivo aseguró que los últimos dos triunfos, ante Tembetary y Ameliano, le vinieron muy bien al equipo para ganar en confianza de cara a la recta final de la competencia.

“Estamos trabajando en la semana para el partido del viernes, creo que estos dos triunfos nos sirvieron bastante para trabajar bien y llegar de la mejor manera al partido”, dijo, agregando a su análisis: “Los resultados no se nos estaban dando, por suerte ahora metimos dos triunfos al hilo que nos va a venir muy bien”, dijo.

Indicó que el mensaje del técnico Ever Hugo Almeida es muy claro y destacó el compromiso del plantel. “El profesor quiere que seamos muy intensos a la hora de presionar y recuperar el balón, para ser agresivos a la hora de atacar. Tenemos un grupo muy fuerte y muy unido, trabajamos de la mejor manera”, agregó.

Sobre su desempeño personal, apuntó: “Personalmente me estoy sintiendo muy bien, los resultados ahora se nos están dando y estamos más seguros y motivados todos los compañeros”.

“Olimpia tiene que estar en el lugar que se merece, vamos a trabajar para eso”, sentenció Redes, quien será titular el viernes.

Olimpia Rodney Redes Torneo Clausura
