La consigna: Hilar un segundo triunfo

Olimpia trabaja pensando en el partido del sábado ante Ameliano.

Sumando minutos. Sebastián Ferreira (i) y Fernando Cardozo jugaron ante Tembetary.

Olimpia, que viene de derrotar a Tembetary, se prepara para enfrentar a la V Azulada, el sábado, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

La misión del equipo de Ever Almeida será vencer a su bestia negra y encadenar dos victorias al hilo en el campeonato, una serie de resultados que todavía no logró en lo que va de este certamen.

En la primera ronda, los equipos no se sacaron ventaja y firmaron una paridad a un gol en la Fortaleza del Pikysyry, en Villeta. Los puntos son de vital importancia para el Decano, que ya no puede ceder terreno pensando en un torneo internacional del 2026.

inferiores. Por otra parte, Juan Manuel Salgueiro, últimamente en 12 de Junio, entrenaría a la Reserva de Olimpia, mientras que Aureliano Torres dirigiría a la Sub 17.

