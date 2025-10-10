10 oct. 2025
Olimpia

Guayaquil, testigo de una hazaña

Hace 35 años, el Decano brillaba en la Copa Libertadores y escribía una de las páginas más gloriosas de su historia.

Octubre 10, 2025 08:15 a. m.
WhatsApp Image 2025-10-09 at 3.01.34 PM_63554437.jpg

Gloria eterna. Jugadores y dirigentes de Olimpia con la Copa Libertadores en 1990.

Por Víctor Hugo Bogarín

Un 10 de octubre de 1990, Olimpia celebraba en tierras guayaquileñas su segundo título de la Copa Libertadores. Tras empatar 1-1 con Barcelona de Ecuador, los franjeados aseguraban la corona continental, apoyados en la ventaja de dos goles conseguida en la ida en Asunción, gracias a los tantos de Raúl Amarilla y Adriano Samaniego.

Los grandes protagonistas de aquella noche fueron Luis Alberto Monzón, Raúl Vicente Amarilla y el arquero legendario Ever Hugo Almeida, quien se lució al detener un penal decisivo durante el partido. Esa camada de jugadores logró un hito histórico que ningún otro equipo ha igualado: llegar a tres finales consecutivas de la Copa Libertadores (1989, 1990 y 1991), un récord que ni siquiera el mismo Olimpia pudo repetir en otra época.

Así, el Decano cerraba un año inolvidable, coronando una gran campaña en la Libertadores y consolidando su estatus como uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano.

Olimpia Copa Libertadores Fútbol Internacional
Más contenido de esta sección
ever almeida_63483320.jpg
Olimpia
Un triunfo que motiva a Almeida
Almeida se mostró feliz por el triunfo y el rendimiento decano.
Octubre 06, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Sebastián Ferreira_63403565.jpg
Olimpia
La consigna: Hilar un segundo triunfo
Olimpia trabaja pensando en el partido del sábado ante Ameliano.
Octubre 02, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
G19qmpxXsAAtKX-.jpeg
Olimpia
“Nos va a dar tranquilidad”
Almeida valoró el triunfo de Olimpia ante Tembetary, que cortó tres partidos sin ganar.
Octubre 01, 2025 07:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20250930_081554.jpg
Olimpia
Ever Hugo Almeida explica la ausencia de Richard Ortiz
Ever Hugo Almeida, técnico de Olimpia, dio a conocer el motivo de la ausencia del capitán Richard Ortiz en el partido ante Tembetary.
Septiembre 30, 2025 08:16 a. m.
 · 
Redacción D10
ccalma.jfif
Olimpia
Olimpia y un triunfo necesario ante Tembetary
Olimpia se reencontró con la victoria este lunes ante Tembetary después de una caldeada semana.
Septiembre 29, 2025 09:52 p. m.
ACT_7484_2_63057544.jpg
Olimpia
“No podés ser el cementerio de jugadores”
Pedro Balotta, directivo de jugadores, tuvo una opinión fuerte respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el plantel.
Septiembre 26, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más