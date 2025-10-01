01 oct. 2025
Olimpia

“Nos va a dar tranquilidad”

Almeida valoró el triunfo de Olimpia ante Tembetary, que cortó tres partidos sin ganar.

Octubre 01, 2025 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
G19qmpxXsAAtKX-.jpeg

Sonriente. Ever Almeida se mostró feliz, tras conseguir su segundo triunfo en el Clausura.

Ever Almeida, entrenador de Olimpia, valoró de forma positiva el triunfo conseguido contra Tembetary, que mandó de forma anticipada al Rojiverde a la Intermedia.

“La evaluación es buena en el sentido de que se jugó suelto. Queríamos buscar algo de alegría, no presionado como veníamos los últimos partidos. Los nervios ya estaban jugando un papel importante en contra”, señaló un sincero adiestrador en conferencia de prensa.

El Decano necesitaba el triunfo para romper una mala racha de tres encuentros sin ganar en el Torneo Clausura y lo hizo en Villa Elisa ganando por 2-0 al que fue su verdugo en la Copa Paraguay.

“Creo que nos va a dar mucha tranquilidad en la semana. Ojalá podamos meter dos a tres partidos de corrido, creo que ahí las cosas van a mejorar en muchos aspectos”, manifestó.

Pese al “buen partido” de Olimpia, Almeida sigue viendo un déficit importante a corregir de manera urgente. “Nos falta un poco más de puntería, un poco de tranquilidad al momento de definir los partidos”, sentenció.

Ever Hugo Almeida Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
