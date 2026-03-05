Sporting da un primer golpe a Carabobo

Cristal dominó los primeros minutos y se puso en ventaja rápidamente gracias a un penalti convertido por el experimentado Yoshimar Yotún, tras una mano en el área del conjunto local.

El visitante marcó un segundo gol luego de un mal despeje que pescó de cabeza el delantero brasileño Felipe Vizeu, pero fue anulado tras la revisión del VAR, que detectó mano en una jugada previa.

Carabobo apostó por balones aéreos y generó al menos dos ocasiones claras de gol: la primera, cuando Edson Tortolero quedó mano a mano con el portero y definió apenas desviado; y la segunda, al minuto 34, tras el cobro de un tiro libre que terminó con un cabezazo al travesaño.

El primer tiempo concluyó 0-1, en parte por la actuación del arquero argentino Lucas Bruera, del Carabobo, quien atajó unos remates claros de gol.

En la segunda mitad, el local buscó el empate a través de jugadas rápidas por las bandas, pero no encontró concretar ante un Cristal que adoptó un papel más defensivo y bien ordenado.

De este modo, el marcador se mantuvo 0-1 y los peruanos consiguieron una buena ventaja de visitante en Venezuela, a la espera del partido de vuelta en Perú, el próximo miércoles.

La tercera y última instancia previa de la Libertadores tendrá cuatro partidos de ida y vuelta entre ocho equipos que sobrevivieron a la fase 2 de clasificación. De esta tercera ronda pasarán cuatro equipos a la fase de grupos, que se sumarán a los 28 ya clasificados.

En esta fase, entrarán a la disputa cinco formaciones de Brasil y Argentina; dos de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de Flamengo, como campeón de la Libertadores 2025, y Lanús, campeón de la Sudamericana 2025.