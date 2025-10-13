13 oct. 2025
Selección Paraguaya

Nueva app para vivir los amistosos de la Albirroja

APF TV: la nueva app para vivir los amistosos de la Selección Paraguaya en vivo, desde cualquier dispositivo.

Octubre 13, 2025 08:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Gómez vs. Vinícius Jr.

Diego Gómez a la marca de Vinicius Jr en el estadio Neo Química Arena en São Paulo en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Foto: Miguel Schincariol / AFP

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) lanzó oficialmente “APF TV”, una evolución de la web APF TV. Esta innovadora aplicación móvil permite a los hinchas disfrutar de los partidos amistosos de la Selección Paraguaya en vivo, de manera gratuita y desde cualquier dispositivo móvil.

Con esta nueva plataforma, la APF busca acercar aún más a los fanáticos a la pasión albirroja, ofreciendo una experiencia digital moderna, accesible y pensada para todos los seguidores de la Selección Nacional dentro del país.

APF TV ya se encuentra disponible para descarga en App Store y Google Play. La misma funciona exclusivamente dentro del territorio paraguayo, garantizando una experiencia óptima para los usuarios locales y reforzando el compromiso de la APF con su público nacional.

El lanzamiento de la app marca un paso más en el proceso de transformación digital de la APF, consolidando su compromiso con la innovación y el fortalecimiento del vínculo entre la Selección y su hinchada, afirmó la entidad madre del fútbol paraguayo en una nota de prensa.

Selección Paraguaya Paraguay Amistoso Internacional
Redacción D10
