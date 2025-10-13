Nueva app para vivir los amistosos de la Albirroja

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) lanzó oficialmente “APF TV”, una evolución de la web APF TV. Esta innovadora aplicación móvil permite a los hinchas disfrutar de los partidos amistosos de la Selección Paraguaya en vivo, de manera gratuita y desde cualquier dispositivo móvil.

Con esta nueva plataforma, la APF busca acercar aún más a los fanáticos a la pasión albirroja, ofreciendo una experiencia digital moderna, accesible y pensada para todos los seguidores de la Selección Nacional dentro del país.

APF TV ya se encuentra disponible para descarga en App Store y Google Play. La misma funciona exclusivamente dentro del territorio paraguayo, garantizando una experiencia óptima para los usuarios locales y reforzando el compromiso de la APF con su público nacional.

El lanzamiento de la app marca un paso más en el proceso de transformación digital de la APF, consolidando su compromiso con la innovación y el fortalecimiento del vínculo entre la Selección y su hinchada, afirmó la entidad madre del fútbol paraguayo en una nota de prensa.