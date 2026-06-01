Paraguay anuncia hoy su plantel mundialista

La expectativa crece en torno a la Selección Paraguaya, que hoy al mediodía dará a conocer la lista definitiva de convocados de cara a la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026. La divulgación se realizará a través de las redes sociales oficiales de la Albirroja, en un anuncio que mantiene en vilo a todo el país futbolero.

El ambiente es de absoluta atención. No es una simple nómina, sino la confirmación de los jugadores que comenzarán a transitar el último tramo antes de la cita mundialista, en una etapa cuando cada decisión cuenta y cada nombre genera debate.

El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro ya venía trabajando con una base prácticamente definida de 25 futbolistas, quienes estuvieron entrenando durante la semana en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané.

La única incógnita pasaba por conocer quién iba a ser el “jugador 26”. Finalmente, ayer a la noche se confirmó: Isidro Pitta jugará el Mundial con la camiseta albirroja.

El atacante de Red Bull Bragantino terminó imponiéndose en una de las últimas pulseadas que quedaban por resolver dentro del plantel que conduce Gustavo Alfaro. Finalmente, el Vikingo le ganó terreno a Mathías Villasanti, Lucas Romero y a Ángel Romero, quienes también aparecían como firmes candidatos para ocupar el último cupo de la delegación albirroja.

La elección de Pitta no sorprende por su gran presente en el fútbol brasileño. El delantero de 26 años viene siendo una de las principales figuras ofensivas de Bragantino y atraviesa un momento destacado a fuerza de goles y actuaciones decisivas. En los últimos días volvió a marcar por la Copa Sudamericana, reforzando sus credenciales para meterse en la lista mundialista.

Una vez confirmada la lista, el plantel retomará los entrenamientos esta tarde a las 17:00 en Ypané, ya con el grupo completo definido y enfocado en la recta final de la preparación.

El siguiente compromiso será el amistoso ante Nicaragua, programado para el viernes 5 de junio en el estadio Defensores del Chaco, desde las 19:15, que además servirá como despedida de la Albirroja ante su público antes del viaje.

El viaje rumbo a Estados Unidos está previsto para el sábado por la noche cuando la delegación iniciará la última etapa de adaptación antes del debut mundialista.

En el Mundial 2026, Paraguay integrará un grupo exigente en la fase inicial, con enfrentamientos ante Estados Unidos, Turquía y Australia, rivales de distintos estilos que exigirán el máximo nivel competitivo del equipo.