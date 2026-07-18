18 jul 2026
Olimpia

Gastón Olveira, protagonista involuntario en la derrota de Olimpia

El mundialista con la Albirroja, Gastón Olveira, vivió una noche para el olvido en Brasilia. Tres errores del guardameta fueron determinantes en la remontada y el triunfo de Flamengo sobre Olimpia en el amistoso internacional.

Julio 17, 2026 11:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gastón Olveira tuvo errores en la derrota de Olimpia.

El arquero de Olimpia y mundialista con la Selección Paraguaya, Gastón Olveira, fue uno de los protagonistas de la derrota franjeada por 4-2 frente a Flamengo, en el amistoso internacional disputado en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El guardameta uruguayo nacionalizado paraguayo tuvo una noche para el olvido y quedó comprometido en tres de los cuatro goles convertidos por el conjunto brasileño, en un partido que el Decano comenzó de buena manera, pero que terminó escapándose por errores puntuales.

Olveira fue determinante de manera negativa en la remontada del “Mengão”. Los tres goles donde tuvo protagonismo fueron por malas resoluciones ante disparos de media distancia de los jugadores brasileños.

Las equivocaciones del portero terminaron siendo demasiado costosas para un Olimpia que, pese a mostrar pasajes de buen fútbol, no pudo sobreponerse a las desatenciones defensivas y terminó cayendo por 4-2 en territorio brasileño.

Más allá de tratarse de un compromiso de preparación, el rendimiento de Olveira generó preocupación entre los hinchas franjeados, teniendo en cuenta que es una de las piezas más importantes del equipo y uno de los futbolistas con mayor experiencia en el plantel.

El amistoso dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico de Olimpia liderado por Pablo Vitamina Sánchez, que buscará corregir los errores exhibidos en Brasilia antes del inicio de los próximos desafíos oficiales. La actuación de Gastón Olveira, sin dudas, fue uno de los puntos más llamativos de una noche en la que Flamengo supo capitalizar cada concesión para quedarse con la victoria.

Gastón Olveira Olimpia Flamengo
Redacción D10
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